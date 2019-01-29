Сверхширокий изогнутый 49-дюймовый монитор Philips 499P9H поступит в продажу в Украине по цене 35 тыс. грн

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Компания MMD, обладающая правами на бренд Philips Monitors, представила новый 49-дюймовый изогнутый сверхширокий монитор Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide. Модель позиционируется как решение для САПР и графических дизайнеров, архитекторов, инженеров, фотографов и других специалистов с высокими требованиями к качеству изображения и размеру рабочей поверхности.

Монитор оснащается 49-дюймовой VA-матрицей (видимая часть — 48,8 дюйма/124 см) с разрешением 5120×1440 точек (Dual Quad HD, 109 PPI) и соотношением сторон 32:9, что эквивалентно двум поставленным рядом 27-дюймовым дисплеям с соотношением сторон 16:9.

Матрица со светодиодной подсветкой поддерживает стандарт цветопередачи VESA HDR 400 (NTSC 103%, sRGB 121%, Adobe RGB 91%) и фирменную систему вертикального выравнивания, которая обеспечивает высокий коэффициент статической контрастности (3000:1, 5 ms, 450 nit).

В монитор Philips 499P9H встроена док-станция USB 3.1 Type-C с подачей питания, что позволит ускорить передачу данных и обеспечит простое подключение необходимой периферии с помощью двустороннего разъема USB-C. Пользователю также доступны разъемы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, RJ45 и Audio (In/Out).

Монитор оснащен встроенной акустикой, а также поддерживает ряд фирменных технологий, таких как Flicker-Free и режим LowBlue, а также позволяет подобрать оптимальное положение с помощью регулируемой по высоте подставке с возможностью поворота и наклона. Для дополнительного удобства монитор оборудован «всплывающей» веб-камерой, оснащенной системой распознавания лиц Windows Hello, которую можно спрятать, когда она не используется.

Модель Philips 499P9H ожидается в продаже в феврале 2019 года по ориентировочной цене 34969 гривен.

Источник: Philips