Сверхзвуковой самолет следующего поколения Boom XB-1 совершил свой первый полет

В небо поднялся первый частный сверхзвуковой самолет с тех пор, как два десятилетия назад был снят с эксплуатации Concorde. 22 марта сверхзвуковой демонстратор Boom XB-1 завершил свой первый полет в авиационно-космическом порту Мохаве, Калифорния.

«Сегодня XB-1 совершил полет в том самом святом воздушном пространстве, где Bell X-1 впервые преодолел звуковой барьер в 1947 году», — сказал Блейк Шолл, основатель и генеральный директор Boom Supersonic. «Я с нетерпением ждал этого рейса с момента основания Boom в 2014 году, и он знаменует собой важнейшую веху на нашем пути к предоставлению сверхзвуковых путешествий пассажирам во всем мире».

Первый полет, по сути, должен был показать, что самолет способен летать и сохранять целостность конструкции. За штурвалом демонстратора XB-1 находился летчик-испытатель Билл «Док» Шумейкер. За ним на сверхзвуковом самолете T-38 следовал летчик-испытатель Тристан «Джеппетто» Бранденбург. Его цель была — наблюдать за полетом и подтверждать высоту и скорость.

Самолет XB-1 имеет длину 19 м, размах крыльев 6 м и 3 двигателя GE J85-15, которые обеспечивают тягу около 5,6 т. Во время первого полета самолет поднялся на высоту 2170 м и развил скорость до 440 км/ч.

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Это совсем не те показатели, которых ожидают от сверхзвукового самолета. Однако в Boom заявляют, что как только аэродинамические характеристики и способность к полету XB-1 будут подтверждены, самолет сможет увеличить скорость, а на следующих испытаниях уже планируется превысить скорость 1 Мах — более 1 тыс. км/ч.

В XB-1 реализовано несколько инноваций. Среди них упоминают систему дополненной реальности, цифровым способом оптимизированную аэродинамику, конструкцию из углеродного композита и сверхзвуковые воздухозаборники, которые замедляют поступающий воздух до дозвуковой скорости. Это позволяет летательному аппарату использовать обычные реактивные двигатели.

Цель XB-1 состоит в том, чтобы помочь разработать технологию, которая будет использована в сверхзвуковом реактивном самолете компании Overture, который рассчитан на перевозку до 80 пассажиров на скорости 1,7 Маха.

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Источник: newatlas

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