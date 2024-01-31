Связь для ВСУ за 14,2 млн грн. На сбор Фонда Сергея Притулы и lifecell теперь можно донатить в криптовалюте

WhiteBIT стала партнером сбора «‎Почуй своїх» на связь Силам Обороны Украины — благодаря решению криптобиржи появилась дополнительная возможность донатить в криптовалюте, что позволяет привлечь более широкий круг доноров (как в Украине, так и за ее пределами) для скорейшего закрытия насущной потребности военных в средствах связи.

Речь идет об отдельном совместном сборе Фонда Сергея Притулы и мобильного оператора lifecell для обеспечения 100 подразделений Сил обороны 100 комплектами радиосвязи. Цель — 14,2 млн грн. Каждый комплект содержит автомобильную радиостанцию Motorola DM4400, портативную цифровую радиостанцию Motorola DP4800 и пять портативных цифровых радиостанций Motorola DP4400.

Задонатить в криптовалюте можно непосредственно на специальной странице сбора — нужно только выбрать удобную сеть и указать сумму. Там же благодаря простому виджету можно удобно отслеживать ход проекта.

Нужно ли напоминать о роли средств защищенной связи в войне? Эти средства коммуникации необходимы для скоординированной и слаженной работы различных военных подразделений — передачи оперативной информации, связанной с выполнением боевых задач, и вызова медицинской эвакуации. От их наличия зависит скорость реагирования на изменение обстоятельств и результативность выполнения задач.

С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины, несмотря на отсутствие в Украине полноценной законодательной базы для нормирования операций с криптоактивами. С первых дней большой войны Министерство цифровой трансформации начало принимать пожертвования в криптовалюте и в сотрудничестве с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX основало специальный благотворительный фонд Помощь Украине. С тех пор Украина получила на официальные кошельки десятки миллионов долларов.

В Whitepay отдельно отмечают, что в течение 2023 года на благотворительность через сервис биржи произошло транзакций на более 500 000 USDT (криптовалюта USDT привязана к курсу доллара США в соотношении +/- 1:1, то есть 1 USDT = 1$). Недавно Фонд Сергея Притулы отчитался по почти 2,2 млрд гривен, которые задонатили фонду неравнодушные доноры в течение 2023 года.