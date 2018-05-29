Synopsys продемонстрировала передачу данных по USB 3.2 со скоростью до 20 Гбит/с

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Компания Synopsys успешно провела первую в мире демонстрацию возможностей интерфейса USB 3.2. Основная система работала под управлением ОС Windows 10 со стандартными USB-драйверами без каких-либо модификаций.

Хост контроллер USB 3.2 был основан на HAPS-80 FPGA платформе, подключенной к физической плате через коннектор Type-C. Целевая система работала под управлением Linux и содержала аналогичные аппаратные ресурсы. Отличия заключались лишь в том, вторая система была настроена в качестве устройства хранения информации.

Используемая плата позволяла осуществлять передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с для каждой линии. В своём решении инженеры Synopsys объединили обе линии, чтобы достичь итоговую пропускную способность 20 Гбит/с. При этом в компании отмечают, что для работы USB 3.2 не требуется использовать какие-либо специфические кабели. Для демонстрации применялась пара обычных кабелей Belkin USB 3.1 Type-C, которые можно купить в обычном магазине.

Источник: techpowerup