Сисадмин ушел на перекур и оставил без интернета половину Африки

Инженер южноафриканского интернет-провайдера случайно удалил важные настройки сети, спеша на перекур, что вызвало крупнейший на то время сбой в работе интернета на африканском континенте.

Несколько десятилетий назад один из ведущих интернет-провайдеров Южной Африки столкнулся с беспрецедентным кризисом из-за, казалось бы, незначительной ошибки своего сотрудника. Инженер по имени Патон (Paton) работал «инженером магистральной сети» — должность, которая требовала высокой ответственности и внимания к деталям.

Компания, где работал Патон, играла ключевую роль в обеспечении работы интернета не только в Южной Африке, но и в соседних странах. DNS-серверы провайдера были авторитетными для тысяч доменов, включая национальные домены верхнего уровня нескольких африканских государств.

Однажды Патон получил задание обновить сетевые блоки Сетевой блок — часть IP-адресного пространства, выделенная для использования в определенной сети или подсети. и распространить их через BGP BGP (Border Gateway Protocol) — основной протокол маршрутизации между автономными системами в интернете, который позволяет передавать маршруты между различными сетями. к партнерам и транзитным провайдерам. Это предполагало редактирование списков контроля доступа (ACL) ACL (Access Control List) — список контроля доступа, определяющий правила доступа к ресурсам сети для различных пользователей или групп пользователей., которые регулировали доступ пользователей и доменов к определенным сетевым ресурсам. Обычно Патон выполнял эту работу тщательно, но на этот раз коллеги позвали его на перекур. Желание присоединиться к ним заставило инженера поспешить.

Вернувшись с перерыва, Патон застал в офисе настоящий хаос. Центр сетевых операций был завален звонками от разъяренных клиентов. Оказалось, что произошел самый масштабный на то время сбой в работе интернета на африканском континенте.

Ситуацию усугубило то, что неизвестный, назвавшийся хакером, связался с местным технологическим изданием и заявил о своей причастности к инциденту. Новость быстро распространилась, создав дополнительные проблемы для руководства компании.

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Расследование показало, что никакого взлома систем безопасности не было. Патон, спеша, случайно заменил все имеющиеся списки контроля доступа вместо того, чтобы просто добавить новые сетевые блоки. Это привело к тому, что сложная система маршрутизации интернет-трафика для значительной части Субсахарской Африки перестала функционировать.

После инцидента Патон не только восстановил ACL и обновил сетевые блоки, но и разработал первый в компании протокол управления изменениями — набор правил и процедур, регулирующих процесс внесения изменений в IT-системы, чтобы избежать инцидентов или сбоев в работе.

Источник: TheRegister

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