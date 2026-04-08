Google Wallet ломается на Samsung Galaxy: что делать пользователям

Шадрін Андрій

У Google Wallet з'явився дивний баг, який не дає відкрити додаток: що робити? Інструкції від Google

Пользователи Google Wallet сталкиваются с проблемой в приложении. Несколько сообщений свидетельствуют, что баг заставляет приложение безумно мигать, делая его непригодным к использованию. Google говорит, что обнаружила проблему и начинает развертывать исправления.


Если в последнее время вы заметили что-то странное с приложением Google Wallet — вы не одиноки. Большое количество пользователей столкнулось со сбоем, который не дает пользоваться приложением. В Reddit и на сайте поддержки Google появилась волна сообщений о проблеме с Wallet. Есть и хорошая новость: Google уже работает над исправлением — по крайней мере, техногигант так говорит.

S26Ultra google pay screen glitching
byu/5putnik01 insamsunggalaxy


В частности, пользователи указывают на баг, который заставляет приложение безумно мигать при попытке открыть его с помощью биометрических инструментов разблокировки — например, сканера отпечатков пальцев. Большинство сообщений поступает от владельцев Samsung Galaxy, однако проблема коснулась и некоторых пользователей Nothing Phone.

Nothing Phone 3 Wallet Glitch
byu/Time_Patience_9298 inNothingTech

Пример бага можно увидеть на GIF-изображении ниже.

Мерцание в Google Wallet. Данные: Android Authority / Reddit

Если вы тоже сталкиваетесь с этим багом — не волнуйтесь, вскоре он должен быть устранен. Представитель Google сообщил Android Authority:

«Мы обнаружили проблему, из-за которой экран Google Wallet мигал у небольшого количества пользователей, и начали развертывать исправления».

Google также предложила несколько советов по устранению неполадок для тех, кто сталкивается с проблемой. Один из пользователей Reddit, который обратился в Google с этим вопросом, утверждает, что получил от службы поддержки такой ответ:

«Спасибо за терпение, пока мы консультировались с нашей технической командой по проблемам, которые вы испытываете с приложением Google Wallet. Чтобы решить проблему, попробуйте выполнить шаги по устранению неполадок по порядку».

Далее пошаговая инструкция:

  • Перезапустите устройство. Это часто решает временные системные сбои.
  • Проверьте наличие обновлений программного обеспечения. Перейдите в Настройки → Обновление ПО → Загрузить и установить, чтобы убедиться, что телефон работает на последней версии ОС.
  • Обновление приложений.Откройте Play Store и убедитесь, что приложение Google Wallet и сервисы Google Play полностью обновлены.

Если проблема сохраняется, попробуйте очистить временные данные приложения:

  • Принудительная остановка и очистка кэша. Перейдите в Настройки → Приложения → Wallet → Принудительная остановка, затем выберите Хранилище → Очистить кэш.
  • Очистка данных приложения. Если очистка кэша не помогла, выберите «Очистить данные» (обратите внимание: после этого может потребоваться повторный вход или повторное добавление карточек).
  • Переустановка.Удалите приложение Google Wallet и установите его заново из Play Store.

Иногда конкретные настройки дисплея или системы могут мешать работе приложения:

  • Настройка дисплея. Попробуйте временно отключить адаптивную частоту обновления или плавность движений (Настройки → Дисплей → Плавность движений → Стандартный).
  • Параметры разработчика. Если у вас включены параметры разработчика, убедитесь, что «Показывать обновления поверхности» или «HW Overlays» выключены.
  • Безопасный режим. Попробуйте открыть приложение в безопасном режиме, чтобы проверить, не вызывает ли конфликт стороннее приложение.

В конце инструкции Google замечает:


«Убедитесь, что ваша учетная запись Google синхронизируется должным образом. В крайних случаях удаление и повторное добавление учетной записи Google на устройстве может обновить соединение со службами Google».

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Google Wallet конфликтует с программным обеспечением Samsung. На устройствах Galaxy по умолчанию установлено Samsung Wallet, и если он установлен в качестве стандартного приложения для бесконтактных платежей, это может вызвать конфликты с Google Wallet.

Samsung S25 — glitchy Google Wallet
byu/jmqbe inSamsungHelp

Эксперты рекомендуют владельцам Galaxy проверить настройки:

  • Настройки → Подключение → NFC и бесконтактные платежи → Стандартный кошелек, и вручную выбрать Google Wallet.

Проблема с мерцанием связана именно с биометрической разблокировкой, а не с NFC-платежами как таковыми. Это отдельный класс сбоев, который возникает на уровне взаимодействия между защищенной средой выполнения (TEE) и интерфейсом приложения. Подобные баги могут появляться после обновлений устройства или самого приложения, когда новая версия приложения несовместима с текущей версией Android или фирменного интерфейса производителя — что приводит к зависаниям или некорректному отображению экрана.


Glitch — How to Fix?
byu/Shane_O86 inGoogleWallet

Пока исправление от Google не поступит на все устройства, официальная поддержка Google также напоминает, что если Google Wallet ранее работал нормально, а после обновления перестал — стоит обратиться непосредственно к производителю устройства, поскольку причиной может быть системное обновление, повлиявшее на функциональность. Для устройств Samsung это означает возможность подачи запроса через Samsung Members.


Бета-версія Android 14 QPR1 зламала Google Wallet на смартфонах Pixel

Источник: Android Authority

