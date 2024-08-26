«Ситуация сложная»: россияне атаковали энергообъекты в 15 областях Украины, введены экстренные отключения

Утром Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине — под прицелом были энергообъекты в Киеве, Луцке, Житомире, Днепре и других городах. Последствия пока уточняются, однако в Минэнерго уже заявили о сложной для энергетики ситуации.

«Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко

На данный момент известно, что повреждены объект инфраструктуры и жилой дом в Луцке, обстрелян промышленный объект на Полтавщине, во Львове и области перебои с электроснабжением, а в Киеве и Житомире из-за обесточивания отсутствует водоснабжение в некоторых районах (также в столице вернули в работу «Пункти незламності»). Известно о погибших в Луцке, на Днепропетровщине и Запорожье, есть пострадавшие в других регионах.

«15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки. Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, «Кинжалы». Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким», — сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

В Украине сейчас введены экстренные отключения электроэнергии. «Укрзалізниця» вывела резервные тепловозы, чтобы все поезда дальнего следования продолжили движение; есть задержки с движением пригородных электропоездов.

Оперативное командование польской армии тем временем отчиталось, что Польша подняла авиацию в небо в связи с массированным российским ударом по Украине.