Китайский броневик: Электрокар BYD Atto 3 выдержал попадание ракеты в Иерусалиме

Олександр Федоткін

Китайський броньовик: Електрокар BYD Atto 3 витримав влучання ракети в Єрусалимі

Китайский электрокар BYD Atto 3 пережил попадание ракеты в Иерусалиме.


Отмечается, что инцидент произошел 1 марта. В момент попадания в машине находилось пять человек. Один человек получил травмы средней тяжести, остальные отделались легкими повреждениями и шоком.

Несмотря на многочисленные повреждения корпуса, внутренняя часть автомобиля осталась неповрежденной. Ракета упала прямо позади машины, которая оказалась на краю глубокой воронки. BYD Atto 3 не вспыхнул, а аккумуляторная система не продемонстрировала признаков теплового разгона. Стойки A, B и С также уцелели.

Закер

Прочный стальной каркас успешно рассеял энергию взрыва. Дверные ручки и механические замки остались исправными, что позволило извлечь всех пассажиров без использования спецсредств. BYD Atto 3 получил высокие показатели безопасности, подтвержденные независимыми тестами Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP). Модель получила наивысший общий рейтинг безопасности в 5 звезд.

Электрокар работает на двигателе мощностью 150 кВт и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,3 секунды. BYD Atto 3 питается от железо-фосфатной батареи типа Blade Battery, которая не загорелась в результате попадания ракеты и даже не демонстрировала признаков задымления.


BYD ATTO 3 получил совершенно новую платформу BYD e-Platform 3.0, которая в полной мере использует преимущества ИИ, эффективность, безопасность и эстетику. Она призвана повысить производительность безопасности и запас хода даже при низких температурах.

По словам военных аналитиков, хотя прямого попадания ракеты в машину, к счастью, не произошло, электрокар подвергся воздействию целого ряда ударных волн высокого давления, разлету обломков и интенсивному тепловому излучению.

BYD предлагает усовершенствованную энергосберегающую систему теплового насоса в стандартной комплектации электрокара Система разработана для эффективного использования остаточного тепла из окружающей среды, силового агрегата, салона и даже аккумуляторов.

Ранее мы писали, что BYD Seal загорелся на дороге в Гонконге. BYD после недавнего дебюта Seal 07 EV показала, что после недавнего дебюта Seal 07 EV новый электрический кроссовер BYD Great Tang.

Источник: CarNewsChina

