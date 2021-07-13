Tag Heuer представила смарт-часы в стилистике Super Mario за $2150

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Несколько дней назад в сети появилось изображение упаковки новых часов Tag Heuer с логотипом Super Mario. Сегодня же компания официально представила новинку. Это лимитированная версия смарт-часов Tag Heuer Connected на Wear OS, которая оценивается в $2150. К слову, обычная версия Tag Heuer Connected стоит $1800.

Компания пока не раскрывает всех подробностей об устройстве. На сайте Tag Heuer указано, что полноценно часы презентуют 15 июля. Хотя внешний вид девайса уже можно оценить.

Известно, что часы предлагаются в размере корпуса 45 мм. В комплекте идут два ремешка. Есть влагозащита согласно рейтинга 5 ATM. Емкость аккумулятора составляет 430 мАч. Пользователям доступен интерактивный циферблат с Марио, который будет приветствовать вас каждое утро, а затем меняться на протяжении дня, когда вы будете достигать 25%, 50%, 75% и 100% от цели по пройденным шагам.

Tag Heuer изготовит всего 2000 таких часов Super Mario. В продажу они поступят с 15 июля.

Источник: Engadget