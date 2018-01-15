Tag Heuer создала компактные умные часы Connected Modular 41 с увеличенной памятью и ценником $1200

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Большинство современных умных часов являются достаточно крупными устройствами. Потому для людей с небольшими запястьями компания Tag Heuer выпустила новую модель Connected Modular 41, обладающую диаметром 41 мм. Предполагается, что на небольших запястьях такое устройство будет выглядеть более гармонично, чем версия Connected Modular 45 (диаметр 45 мм).

Умные часы Tag Heuer Connected Modular 41 отличаются от старшего собрата не только размерами. Несмотря на более компактные размеры, ряд технических характеристик новинки улучшен по сравнению с более крупным предшественником. Например, в новом устройстве применяется более яркий дисплей с разрешением 390х390 точек (плотность размещения пикселей 326 PPI). Также увеличена доступная память: ОЗУ до 1 ГБ, флэш-память – до 8 ГБ. Часы содержат встроенные модули GPS и NFC. Последний позволит осуществлять платежи с помощью Android Pay. Корпус обеспечивает защиту от воздействия воды при погружении на глубину до 50 метров. Устройство может подключаться к смартфонам с ОС Android 4.4 или iOS 9 и новее. На выбор пользователей предлагается 9 типов различных ремешков.

Умные часы Tag Heuer Connected Modular 41 поступят в продажу по рекомендованной розничной цене от $1200.

Источник: Engadget