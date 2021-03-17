Тайгер Вудс подписал долгосрочное соглашение с 2K Games

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Легенда мирового гольфа Тайгер Вудс возвращается в компьютерные игры. Спортсмен подписал долгосрочное соглашение с 2K Games, которая также анонсировала покупку HB Studios, разработчика игр PGA Tour 2K21. Сделку должны закрыть в ближайшие недели.

Вудс займет должность исполнительного директора и консультанта игр PGA Tour 2K. Соглашение также предусматривает эксклюзивные права на использование имени и внешности гольфиста в играх компании до окончания действия договора.

«Я с нетерпением жду своего возвращения в мир видеоигр, и в лице 2K и HB Studios я нашел подходящих партнеров для этого», — говорится в заявлении Вудса. «Для меня большая честь воспользоваться этой возможностью и я с нетерпением жду момента, когда смогу поделиться своим опытом и идеями для разработки будущих видеоигр».

PGA Tour 2K21 является второй лицензированной игрой, разработанной HB Studios. У 2K на текущий момент есть и другие крупные спортивные лицензии, такие как NBA и WWE. Кроме того, компания планирует выпустить новую игру NFL.

Вудс на протяжении десяти лет был лицом гольф-игр от EA Sports. Впрочем, последняя игра этой серии была выпущена в 2015 году (Rory McIlroy PGA Tour). Присутствие именитого гольфиста должно придать вес играм от 2K, ведь он по-прежнему остается самым громким именем в данном спорте.

Источник: Engadget