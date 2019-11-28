Так выглядит кибердека на базе Raspberry Pi – компьютер на случай конца света





То, что вы видите на заглавной картинке – кастомизированный компьютер на базе Raspberry Pi. Благодаря прочному водонепроницаемому корпусу, ретро-переключателям и компактной механической ортолинейной клавиатуре он выглядит как устройство, созданное для апокалипсиса.

Аппарат под названием Raspberry Pi Recovery Kit является проектом энтузиаста Джея Дошера (Jay Doscher), который делится своими работами на Back7.co. Несколько лет назад он создал раннюю версию своего компьютера на случай конца света, а теперь придал ему подходящий внешний вид. Новая версия устройства заключена в защищённый от воды корпус для камеры Pelican, а детали, используемые для фиксации различных компонентов, напечатаны на 3D-принтере.

Raspberry Pi Recovery Kit состоит из 7-дюймового сенсорного дисплея, батареи, клавиатуры 5z6p Plaid и 5-портового сетевого коммутатора Netgear. Все это работает на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi 4. Для данного устройства даже предусмотрена специальная картонная коробка, обклеенная изнутри фольгой – идеальный вариант для параноиков, которые беспокоятся об электромагнитных импульсах, способных вывести любую электронику из строя. Более подробную информацию об используемых компонентах и сборке можно узнать на этой странице.

Raspberry Pi Recovery Kit относится к типу устройств, известных как «кибердеки». Они названы в честь компьютеров, использованных в фантастическом романе Уильяма Гибсона «Нейромант». Джей Дошер утверждает, что его кибердека не только выглядит, но и работает соответствующе. Встроенные переключатели для каждого из компонентов позволяют экономить электроэнергию, например, в аварийной ситуации, в то время как коммутатор продолжает работать, превращая компьютер в переносное сетевое ядро в случае повреждения инфраструктуры. Raspberry Pi может работать с DNS, DHCP и веб-сервером как обычный роутер.

Источник: The Verge.com