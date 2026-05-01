Самодельный адаптер на Raspberry Pi обходит ограничения Windows и включает полную гаптику DualSense без провода

Sony до сих пор не выпустила официальный беспроводной адаптер для DualSense на ПК, поэтому энтузиаст собрал собственный из микроконтроллерной платы за $7.

На Reddit появился GitHub-проект, который решает давнюю проблему: при подключении контроллера PS5 к компьютеру через стандартный Bluetooth тактильный отклик и адаптивные триггеры не работают. Причина — Windows не поддерживает проприетарный протокол Sony, который переназначает аудиоканалы A2DP для передачи данных гаптики. Самодельный адаптер на базе Raspberry Pi Pico 2W обходит это ограничение: ПК «думает», что контроллер подключен по проводу, хотя соединение на самом деле беспроводное.

Что такое Raspberry Pi Pico 2W и почему именно он

Raspberry Pi Pico 2W — микроконтроллерная плата размером с большой палец, стоимостью около $7. В отличие от полноценных одноплатных компьютеров Raspberry Pi, Pico 2W не запускает операционную систему — он предназначен именно для встраиваемых проектов вроде этого. На борту есть встроенные Bluetooth и Wi-Fi, что делает его идеальным выбором для роли посредника между контроллером и ПК. Подключенный через USB, он представляется системе как проводное устройство ввода — именно это и позволяет обойти ограничения Bluetooth-стека Windows.

Задержка ниже, чем у обычного Bluetooth

Первый вопрос о любом самодельном решении — не пострадает ли задержка ввода. Судя по обсуждению на Reddit, наоборот. Один из комментаторов объясняет: программное обеспечение можно настроить так, чтобы оно опрашивало контроллеры предсказуемо и точно как настоящая PS5. «Избежание стандартного Bluetooth-стека Windows и Linux — это преимущество, а не недостаток». То есть адаптер потенциально стабильнее обычных Bluetooth-адаптеров по качеству отклика.

Определенные вопросы остаются относительно поддержки interrupt transfers — механизма, который обеспечивает быстрый и стабильный отклик в ПК-периферии вроде мышей. Если Pico 2W настроен как полноценное USB HID-устройство с interrupt transfers, проблемы нет. Насколько глубоко это реализовано в текущей версии проекта, в статье не уточняется.

Мы уже писали, как Sony разрешила подключать DualSense сразу к четырем устройствам,но полноценная гаптика на ПК беспроводным способом официально так и не появилась. Самодельное решение заполняет этот пробел, хотя и требует определенных технических навыков и знакомства с GitHub.

Проект доступен в открытом доступе. Если полноценный DualSense без провода на ПК — ваша цель и вы не боитесь командной строки и паяльника, он стоит внимания.

Источник: PC Gamer