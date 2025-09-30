Новости WTF 30.09.2025 comment views icon

Талибы полностью выключили интернет в Афганистане, чтобы "предотвратить разврат"

Катерина Даньшина

Таліби повністю вимкнули інтернет в Афганістані, щоб "запобігти розпусті"

Талибан остановил работу телекоммуникационных сетей в Афганистане — интернет не работает полностью, есть проблемы с мобильной связью и спутниковым телевидением.

Согласно Netblocks, в стране фиксируют «полное отключение интернета», тогда как международные информационные агентства сообщают, что потеряли связь со своими офисами в столице. По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, отменены по меньшей мере 8 рейсов, запланированных на вылет или прибытие в Международный аэропорт Кабула во вторник.

Ожидается, что отключение интернета повлияет на работу банковских систем, тогда как предприниматели говорят, что длительное отключение парализует экономику.

Netblocks

Несколькими неделями ранее лидеры Талибана начали ограничивать доступ к оптоволоконным линиям в отдельных провинциях, чтобы «предотвратить разврат». Причины полного блэкаута связи пока не озвучивали.

«Афганистан сейчас переживает полное отключение интернета, поскольку власти Талибана принимают меры по обеспечению морали, в результате чего в течение утра поэтапно отключались многочисленные сети; сейчас также пострадали телефонные услуги», из сообщения Netblocks.

Для справки: Интернет в Афганистане работает преимущественно на национальной волоконно-оптической инфраструктуре, принадлежащей и управляемой государственной компанией Afghan Telecom. Операторы мобильных сетей покупают подключение к сети у нее или у поставщиков интернет-услуг в соседних странах.

С момента захвата власти в 2021 году талибы ввели многочисленные ограничения в соответствии со своим толкованием исламского шариата. Особенно пострадали женщины, которым среди прочего запретили получать образование после 12 лет; из последнего, в начале сентября из университетских программ изъяли все книги, написанные женщинами.

Талибы уже запрещали интернет при первом правлении в Афганистане в 1996-2001 годах. Во время длительного восстания, которое последовало за этим, они регулярно атаковали вышки сотовой связи и заставляли провайдеров мобильного интернета, таких как MTN, покинуть страну. Четыре года назад после очередного захвата Кабула они ввели временные блэкауты интернета, чтобы предотвратить восстания.

Источник: BBC, NYT

 

