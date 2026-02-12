tradfi
Таможня Ирака конфисковала артбук Clair Obscur: Expedition 33 из-за "сходства" с древним артефактом

Маргарита Юзяк

Артбук из коллекционного издания Clair Obscur: Expedition 33 попал в «неприятности». Таможня Ирака конфисковала его, перепутав с настоящим историческим артефактом.


Книгу передали в Министерство культуры Ирака для проверки перед тем, как разрешить ее выдачу. Пользователь Reddit Ahmed15252 рассказал, что таможенники открыли посылку и обратили внимание на внешний вид артбука. Из-за рисунков и символов они подумали, что это может быть древняя находка.

«Не могу поверить, но мой артбук Expedition 33 из набора Monolith задержали на таможне как «возможно древний. Книга была официально отправлена в Иракский музей / технический комитет, чтобы подтвердить, что это современный артбук к видеоигре, а не новая находка из прошлого. 10/10 опыт — обязательно еще раз случайно импортирую историю», — пишет он.

По имеющимся данным, предмет действительно переслали на рассмотрение профильному ведомству. По состоянию на 12 февраля 2026 года неизвестно, сколько продлится проверка и когда владелец получит свое издание. Вероятно, специалисты быстро поймут, что глянцевая бумага, информация об авторских правах и текст на английском языке точно не являются признаками древнего артефакта.

Артбук Clair Obscur: Expedition 33 из набора Monolith

В комментариях шутят о том, что кто-то из младших сотрудников может узнать игру. А также представляют реакцию музейных работников, которым на экспертизу принесут артбук с видеоигры.

«Что ж, надеемся, что хотя бы один человек в офисе моложе 80 лет и умеет гуглить, и, надеемся, половина отдела поиграет в эту игру?» — прикалываются пользователи.

Сам владелец относится к ситуации с юмором. По его словам, он ждал набор 7-8 месяцев и тут «случается какая-то ерунда». Возможно когда-то он захочет заказать вторую игру от авторов Clair Obscur: Expedition 33 — тогда случайность может стать забавной традицией.


Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом The Game Awards 2025 — 9 нагород і Гра року (бонусом патч й українська локалізація)

Источник: Polygon

arrow left
arrow right
