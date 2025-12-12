Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом The Game Awards 2025 — 9 нагород і Гра року (бонусом патч й українська локалізація)

Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом The Game Awards 2025, отримавши дев’ять нагород, включно з “Грою року”. Це новий історичний результат, який виборола новоспечена студія Sandfall Interactive.

На The Game Awards 2025 гра виграла всі категорії, в яких була номінована, окрім двох — “Найкращий звуковий дизайн” (перемогла Battlefield 6) та “Вибір гравців” (Wuthering Waves). Всі інші призи пішли до дебютного проєкту Sandfall Interactive, а головний “Гра року” команда отримала в конкуренції з Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong та Kingdom Come: Deliverance 2.

Перелік нагород Clair Obscur: Expedition 33 на TGA 2025:

“Гра року”

“Найкраща режисура”

“Найкращий наратив”

“Найкраща художня режисура”

“Найкращий саундтрек та музика”

“Найкраща незалежна гра”

“Найкраща дебютна інді-гра”

“Найкраща рольова гра”

“Найкраща акторська гра” (Дженніфер Інгліш)

Під час вручення “Гри року” режисер Гійом Брош подякував неймовірній команді Sandfall Interactive”. А ще невідомим героям” індустрії, “які створюють навчальні відео на YouTube про те, як створювати ігри, оскільки ми раніше не мали уявлення, як створювати ігри”. Також він звернувся до Хіронобу Сакагучі (батько Final Fantasy), який надихнув його стати розробником ігор, і завершив промову анонсом патчем для Clair Obscur.

Йдеться про безплатне оновлення Thank You (“Дякую”) з обіцяною українською локалізацією та додатковим контентом. Оновлення додає нових босів ендшпілю та ворогів із Безкінечної Вежі, нову музику й довгоочікуваний фоторежим. Також з’явилися нові костюми для Експедиції, Люміни та зброя. Тепер можна зберігати до 50 комплектів спорядження для різних тактик. Це святкове оновлення, створене як подяка фанатам.

Зазначимо, що Clair Obscur — дебют студії, який вийшов у квітні, одразу після Oblivion Remastered і в перший день релізу з’явився в Game Pass. Попри конкуренцію, гра швидко набрала популярність і до жовтня продалася накладом 5 млн копій. Як нагадує Culture Crave, тепер вона долучилася до списку переможців, якими раніше були Astro Bot, Baldur’s Gate 3, Elden Ring та It Takes Two. Ще раніше головну нагороду забрали The Last of Us Part II, Sekiro, God of War, The Legend of Zelda: Breath of the Wild та Overwatch.