Новости Наука и космос 11.07.2025 comment views icon

Таинственные песчаные структуры в море возле Норвегии меняют представление о геологии

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Таинственные песчаные структуры в море возле Норвегии меняют представление о геологии

Гигантские песчаные структуры на дне Северного моря годами озадачивали ученых. Сейчас исследователям удалось узнать, что они образовались в результате геологического процесса, который до этого никогда не наблюдался в таких масштабах.

Сейсмические данные и образцы горных пород из северной части Северного моря, у побережья Норвегии, свидетельствуют, что песчаные дюны шириной в несколько километров утонули много миллионов лет назад и подняли на поверхность еще более древний, менее плотный ил. Полученные результаты могут позволить ученым узнать больше относительно вариантов захоронения и хранения CO₂.

Исследователи много лет знают об этих гигантских песчаных курганах, однако до сих пор не имели единого мнения относительно их образования. Выдвигались идеи, что эти курганы образовались в результате оползневых отложений, выталкивания песчаника снизу или продавливания грязи сквозь хрупкую породу. 

Используя трехмерный набор сейсмических данных северной части Северного моря и образцы горных пород, ученые исследовали эти курганы и прилегающие районы. Они обнаружили, что эти геологические структуры окружала древняя разреженная жидкая грязь, состоявшая преимущественно из ископаемых останков древних микроорганизмов.

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Модель образования синкитов/Communications Earth and Environment

По химическому составу эти курганы напоминали пески вокруг, встречающиеся в геологических отложениях, появившихся позже. В некоторых местах холмы сочетались с этими песками через трещины в породе. В связи с этим исследователи предположили, что холмы были образованы более молодыми песками, которые погрузились под древний, более легкий ил. Эти пески отличаются от привычной геологической картины отложений, поскольку древние породы обычно залегают глубже более молодых отложений.

«Это открытие раскрывает геологический процесс, который мы ранее не наблюдали в таких масштабах. Мы обнаружили структуры, где плотный песок погрузился в более легкие отложения, всплывшие на поверхность, фактически перевернув привычные слои, которые мы ожидали увидеть, и создав огромные холмы на дне моря», — отмечает соавтор исследования, геофизик из Манчестерского университета, Мадс Хуус.

Землетрясения или резкие перепады давления могли привести к тому, что пески стали похожими на жидкость, благодаря чему они легко просачивались сквозь трещины в морском дне и проскальзывали под твердые участки ила. Исследователи назвали эти песчаные холмы оседающие на дне, «синкитами», а слои ила, поднимающиеся на поверхность — «флоатитами». 

Сначала ученые исследовали эти холмы в качестве потенциального места для хранения CO₂. Однако прежде чем начать какие-либо работы по хранению углерода в этом регионе, ученым необходимо понять, насколько хорошо и безопасно этот район может его удерживать.

Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth and Environment

Источник: LiveScience

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