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TCL показала два концепта сворачивающихся дисплеев

TCL показала два концепта сворачивающихся дисплеев

TCL показала два концепта сворачивающихся дисплеев


Компания TCL продемонстрировала на выставке CES 2021 продемонстрировала несколько новых прототипов дисплеев. Одним из них является «сворачиваемый» AMOLED дисплей, который может трансформировать 6,7-дюймовый экран в 7,8-дюймовый. TCL сообщает, что устройства с таким дисплеем могут иметь толщину менее 10 мм, а радиус изгиба составляет 3 мм.

TCL показала два концепта сворачивающихся дисплеев

TCL утверждает, что сам экран стал тоньше – всего 0,18 мм. Компания пытается продемонстрировать преимущества этого концепта в области экономии места с помощью видео. В ролике турист достаёт из рюкзака сравнительно тонкий цилиндрический предмет, который затем разворачивается в большой экран. Эта демонстрация напоминает складные гаджеты из научной фантастики.

TCL показала два концепта сворачивающихся дисплеев

У TCL, похоже, есть рабочий прототип этой технологии сворачиваемого дисплея, хотя он меньше и выглядит не так надёжно, как можно было бы предположить из видео для путешественников. Компания также заявляет, что в этом году выйдет на рынок её складной/гибкий продукт, она работает над ним уже некоторое время. Однако подробности о таком устройстве пока не сообщаются.

TCL показала два концепта сворачивающихся дисплеев

Источник: The Verge

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