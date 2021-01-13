TCL показала два концепта сворачивающихся дисплеев





Компания TCL продемонстрировала на выставке CES 2021 продемонстрировала несколько новых прототипов дисплеев. Одним из них является «сворачиваемый» AMOLED дисплей, который может трансформировать 6,7-дюймовый экран в 7,8-дюймовый. TCL сообщает, что устройства с таким дисплеем могут иметь толщину менее 10 мм, а радиус изгиба составляет 3 мм.

TCL утверждает, что сам экран стал тоньше – всего 0,18 мм. Компания пытается продемонстрировать преимущества этого концепта в области экономии места с помощью видео. В ролике турист достаёт из рюкзака сравнительно тонкий цилиндрический предмет, который затем разворачивается в большой экран. Эта демонстрация напоминает складные гаджеты из научной фантастики.

У TCL, похоже, есть рабочий прототип этой технологии сворачиваемого дисплея, хотя он меньше и выглядит не так надёжно, как можно было бы предположить из видео для путешественников. Компания также заявляет, что в этом году выйдет на рынок её складной/гибкий продукт, она работает над ним уже некоторое время. Однако подробности о таком устройстве пока не сообщаются.

Источник: The Verge