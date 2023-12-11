TCL тизерит 4K 120 Гц OLED-панель для изогнутых «купольных» мониторов

TCL представила куполообразный (dome-shaped) дисплей на выставке DTC 2023 в китайском Ухане. Этот инновационный игровой монитор с диагональю 31 дюйм с разрешением 4K работает с частотой обновления 120 Гц, придавая игровому опыту «новую 3D-перспективу».

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Куполообразные дисплеи обычно используются в профессиональных симуляторах большего масштаба, в то время как этот 31-дюймовый монитор планируется использовать на дому, передает Videocardz. Экран такого размера, возможно, является оптимальным для 4K-монитора, учитывая плотность пикселей, и достаточно велик, чтобы оправдать кривизну.

В DTC 2023 TCL также продемонстрировала другие OLED-инновации. Одним из них был OLED-дисплей с разрешением 8K и диагональю 65 дюймов.

Для тех, кто ищет меньшие экраны с большей плотностью пикселей, TCL предлагает 27-дюймовую 8K-панель. Кроме того, вместо установки двух 4K-мониторов производитель предлагает рассмотреть 57-дюймовый вариант с применением технологии Mini-LED.