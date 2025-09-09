Новости WTF 09.09.2025 comment views icon

Технокомпания из Китая предлагает персоналу бонус в $140 000 за потерю веса, и штрафы — если наоборот

Катерина Даньшина

Технокомпанія з Китаю пропонує персоналу бонус у $140 000 за втрату ваги, і штрафи — якшо навпаки

Китайская компания по производству фотоаппаратов Arashi Vision (более известная как Insta360) получила известность в интернете благодаря «странным» бонусам для персонала: там каждый сотрудник может подзаработать, всего лишь сбросив пару лишних килограммов.

12 августа компания запустила ежегодный «Челлендж по похудению на миллион юаней», который предусматривает направление около $140 000 на выплаты для сотрудников, которые избавились от лишнего веса.

Правила довольно просты: человек регистрируется в челлендже и получает по $70 за пол кило потерянного веса. Одна из сотрудниц Insta360 Се Яци уже похудела более чем на 20 кг за три месяца и заработала $2800, а к ним — звание «Чемпионки по похудению».

«Я считаю, что это лучшее время в моей жизни, чтобы стать лучшей версией себя. Речь идет не только о красоте — и о здоровье», — говорит Се.

Женщина оставалась дисциплинированной на протяжении всего испытания, тщательно следила за своим питанием и занималась спортом по 1,5 часа ежедневно. Она даже поделилась «методом похудения Цинь ХаоРежим, который когда-то помог китайскому актеру Цинь Хао похудеть на 10 кг за 15 дней, заключается в употреблении только соевого молока в первый день, кукурузы на второй день, фруктов на третий день и чередовании белков и овощей в последующие дни.» в групповом чате, чтобы вдохновить других коллег.

Инициатива по похудению проводится в Insta360 ежегодно с целью мотивировать работников к здоровому образу жизни: в частности регулярному выполнению физических упражнений и соблюдению сбалансированного питания. С 2022 года компания провела уже 7 раундов конкурса, распределив призы на общую сумму в 2 миллиона юаней ($280 000). В прошлом году в челлендже приняли участие 99 работников, которые вместе потеряли 950 кг и разделили между собой денежное вознаграждение в размере одного миллиона юаней.

Важно, что программа включает штрафы, которые помогут удержать результат: участник, который снова наберет вес, должен заплатить по $110 за каждый килограмм. Но пока никто не понес такого наказания.

Источник: SCMP



