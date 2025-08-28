В Китае детей заставляют играть по 15 часов в день, чтобы избавиться от игровой зависимости

Ноу-хау или «клин клином вышибают» — в Китае детей стали лечить от игровой зависимости играми. Да, звучит странно, но в этом есть смысл.

Фактически необычный курс длительностью 22 дня хочет заставить детей «выгореть». Владелец киберспортивного клуба из провинции Хэбэй Су Чэньхао когда-то открывал клуб для подготовки профессиональных игроков, но быстро понял, что найти настоящий талант — почти нереально. Его беспокоило, что вместо поиска «самородка» все сводится к тому, что большинство подростков просто убегают в виртуальный мир и постепенно становятся зависимыми.

Это и подтолкнуло Су в 2023 году открыть новый бизнес в Китае — программы «отпугивания от игр». Их стоимость зависит от продолжительности и состояния ребенка: неделя стоит несколько тысяч юаней, а самый длинный вариант — 22 дня — обойдется в 10 000 юаней (примерно $1400).

Подход к лечению там строгий: дети вынуждены играть с 9:00 до полуночи без перерыва, кроме обеда и коротких пробежек. Владелец киберспортивного клуба считает, что ужасное давление на подростков делает игры больше не отдыхом и способом побега от реальности, а чем-то более тяжелым и изнурительным, чем обучение. Поэтому идея проста — превратить любимое развлечение в ненавистную работу, после которой сидеть за компьютером уже не хочется.

Реакции детей разные. Например, девочка Сяо Дань мечтала стать киберспортсменкой, но в первый день курса испытала мышечные судороги. Другой парень начал плакать и просился домой на второй день курса. В целом клуб Су за семь лет успел перевоспитать около 4000 детей, и более 85% из них имели серьезные проблемы с играми.

Это не единственный пример в Китае. В провинции Сычуань работает другой клуб, который тоже проводит подобные программы. Там за восемь лет обучались 700 детей, но только трое из них смогли пробиться в профессиональные киберспортивные команды. По словам владельца клуба Хоу Сюя, шанс у игрока стать профи составляет лишь один на 120 000. Поэтому одна из главных задач — отговорить тех, кто даже не имеет шансов, от дальнейших попыток. Зато потом, если они будут достаточно хитры, то арендуют офис, чтобы имитировать работу и нигде не работать.

В Китае киберспорт занимает особое место в современной истории. Здесь его официально признали видом спорта еще в 2003 году — сейчас в стране около 490 млн пользователей. При этом заработки игроков могут колебаться от 20 000 юаней ($2800) в месяц у середняка до $140 000 у ведущих киберспортсменов. А легенды сцены получают еще больше благодаря рекламе.

Логично, что многие дети видят в киберспорте легкий и приятный способ превратить досуг в работу, которая сделает их богачами. Но реальность совсем другая. Конкуренция слишком высока, а многие несовершеннолетние просто тратят свое время, не замечая игровой зависимости. Поэтому Су и его коллеги стали смотреть на проблему как на возможность и заработать, и помочь кому-то вернуться к реальной жизни. Еще несколько лет назад Пекин пытался победить эту «зависимость» с помощью лимита на игры и приложения TikTok, но результат мы понимаем сами.

Источник: SCMP