Технологии Web 3 (блокчейн, распределённые реестры и т.п.) помогают документировать военные преступления в Украине

В эпоху дезинформации технология блокчейн может возродить веру в доказательную истину, не в последнюю очередь во время нынешнего конфликта в Украине. Об этом заявил директор-основатель The Starling Lab Джонатан Дотан.

Отмечается, что ежедневно множество камер смартфонов фиксируют ужасы российского вторжения в Украину. В течение нескольких минут обычные граждане загружают через социальные сети и мессенджеры многочисленные фотографии и видео военных преступлений, которые стимулируют призывы к ответственности виновных. Однако такие записи зачастую не могут рассматриваться в качестве доказательств в суде, так как они могут подвергаться модификации.

По мнению Дотана, такие инструменты, как блокчейны и распределённые реестры дают возможность установить новое техническое, нормативное и юридическое понимание цифровой целостности. Технологии Web 3 могут помочь установить неизменную цепочку хранения данных, сохраняя их происхождение и конфиденциальность.

Используя эти инструменты с открытым исходным кодом, команда Starling Lab разработала платформу для безопасной съёмки, хранения и проверки цифрового контента. Она призвана решить технические и этические проблемы установления доверия к цифровым записям, поступающим из Украины. Разработанные рабочие процессы интегрируют протоколы L1, L2, NFT и безопасные аппаратные кошельки для создания комплексного и неизменного решения Web 3, которое может сохранять цифровые доказательства.

Отмечается, что решение Starling Lab уже начало криптографическую аутентификацию и сохранение тысяч записей открытых данных из мессенджеров, социальных сетей и сайтов, которые документируют военные преступления, а также создаёт неизменяемые записи анализов фактчекеров.

Разработчики надеются, что использование технологий нового поколения поможет судам решить проблемы, связанные с признанием доказательств. Правосудие в отношении преступлений, происходящих сейчас в Украине, скорее всего, будет вершиться во многих местах и ​​в течение десятилетий.

Источник: coindesk