Tello – компактный дрон стоимостью $99 на базе технологий Intel и DJI

Китайский стартап Ryze Tech разработал доступный дрон под названием Tello, в котором применяются технологии компаний Intel и DJI.

Дрон Tello является достаточно компактным решением, его масса составляет всего 80 г. При этом в нём используется камера, которая может вести запись видео с охватом 360 градусов и вести трансляцию на планшет или гарнитуру виртуальной реальности. Также доступна возможность съёмки 5-мегапиксельных фотографий. Новинка ориентирована на младшую аудиторию. Разработчик внедрил в неё ряд функций, которые призваны обеспечить безопасность и простоту использования, включая автоматические процедуры взлёта и посадки. Реализовать такие функции удалось благодаря использованию чипа Intel для обработки визуальной информации (Intel Movidius Myriad 2 VPU) и системе стабилизации полёта DJI. Благодаря этому устройство может совершить посадку даже на раскрытую ладонь. Предполагается, что такие возможности позволят снизить нагрузку на детей и позволят им сосредоточиться на съёмке. Также можно программировать маршрут полёта при помощи простого инструментария Scratch. Аппарат может находиться в воздухе на протяжении 13 минут.

Дрон Tello демонстрируется на стенде выставки CES 2018, а его продажи должны начаться в марте по цене $99.

Источник: The Verge