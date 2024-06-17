Tesla Model 3 самая эффективная, а у Porsche Taycan самый большой запас хода — результаты «народного» теста шести электромобилей

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На YouTube-канале CarWow вышло видео с тестированием шести электромобилей. Авторы пытались выяснить, какая модель обеспечивает наибольший пробег от полностью заряженного аккумулятора, и соответствуют ли фактические результаты автономности показателям, заявленным производителями.
В тестировании участвовали следующие модели электромобилей:
- Polestar 2 Long Range Single Motor
- BMW i5 M Sport
- Porsche Taycan Performance Battery Plus
- BYD Seal Design
- Mercedes-Benz EQE 300
- Tesla Model 3 Long Range
В CarWow стремились сделать тест максимально репрезентативным для реальных условий. Поэтому команда решила ездить на этих электромобилях по Великобритании, как обычный человек. С этой целью автомобили перевели в стандартные режимы движения, использовали обогреватель, ехали с ограничением скорости. Как только начали появляться предупреждающие сигналы о малом запасе энергии в батарее, водители переключались на энергосберегающий режим управления и старались максимизировать запас хода. Дождь на трассе добавил еще один элемент реальности.
В кратком итоге, можно отметить, что ни один электромобиль в реальных условиях использования не смог обеспечить запас хода, заявленный производителем. Ближайшим к заявленной автономности оказалась модель Mercedes EQE — 94%. Porsche Taycan смог проехать наибольшую дистанцию. Это неудивительно, учитывая, что он оснащен батареей наибольшей емкости. Наиболее эффективным оказался электромобиль Tesla Model 3, который на 1 кВтч обеспечивает пробег около 7,6 км. С точки зрения общего пройденного расстояния, Tesla Model 3 победила три модели с более емкими аккумуляторами.
С подробными характеристиками и результатами тестирования можно ознакомиться в следующей таблице.
|Модель
|Батарея
|Фактическая автономность
|Фактическая эффективность
|Заявленная автономность (WLTP)
|% заявленной автономности
|Porsche Taycan
|97 кВтч
|592 км
|6,1 км/кВтч
|678 км
|88%
|Mercedes EQE
|89 кВтч
|575 км
|6,4 км/кВтч
|612 км
|94%
|Tesla Model 3
|75 кВтч
|566 км
|7,6 км/кВтч
|628 км
|90%
|Polestar 2
|79 кВтч
|534 км
|6,8 км/кВтч
|653 км
|82%
|BYD Seal
|82,5 кВтч
|499 км
|6,1 км/кВтч
|570 км
|87,5%
|BMW i5
|81 кВтч
|476 км
|6,0 км/кВтч
|583 км
|82%
И еще одно. Даже после того, как электромобиль показывает ноль км запаса хода, обычно у него еще остается энергии на несколько километров пробега.
Источник: insideevs
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