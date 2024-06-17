Tesla Model 3 самая эффективная, а у Porsche Taycan самый большой запас хода — результаты «народного» теста шести электромобилей

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На YouTube-канале CarWow вышло видео с тестированием шести электромобилей. Авторы пытались выяснить, какая модель обеспечивает наибольший пробег от полностью заряженного аккумулятора, и соответствуют ли фактические результаты автономности показателям, заявленным производителями.

В тестировании участвовали следующие модели электромобилей:

Polestar 2 Long Range Single Motor

BMW i5 M Sport

Porsche Taycan Performance Battery Plus

BYD Seal Design

Mercedes-Benz EQE 300

Tesla Model 3 Long Range

В CarWow стремились сделать тест максимально репрезентативным для реальных условий. Поэтому команда решила ездить на этих электромобилях по Великобритании, как обычный человек. С этой целью автомобили перевели в стандартные режимы движения, использовали обогреватель, ехали с ограничением скорости. Как только начали появляться предупреждающие сигналы о малом запасе энергии в батарее, водители переключались на энергосберегающий режим управления и старались максимизировать запас хода. Дождь на трассе добавил еще один элемент реальности.

В кратком итоге, можно отметить, что ни один электромобиль в реальных условиях использования не смог обеспечить запас хода, заявленный производителем. Ближайшим к заявленной автономности оказалась модель Mercedes EQE — 94%. Porsche Taycan смог проехать наибольшую дистанцию. Это неудивительно, учитывая, что он оснащен батареей наибольшей емкости. Наиболее эффективным оказался электромобиль Tesla Model 3, который на 1 кВтч обеспечивает пробег около 7,6 км. С точки зрения общего пройденного расстояния, Tesla Model 3 победила три модели с более емкими аккумуляторами.

С подробными характеристиками и результатами тестирования можно ознакомиться в следующей таблице.

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Модель Батарея Фактическая автономность Фактическая эффективность Заявленная автономность (WLTP) % заявленной автономности Porsche Taycan 97 кВтч 592 км 6,1 км/кВтч 678 км 88% Mercedes EQE 89 кВтч 575 км 6,4 км/кВтч 612 км 94% Tesla Model 3 75 кВтч 566 км 7,6 км/кВтч 628 км 90% Polestar 2 79 кВтч 534 км 6,8 км/кВтч 653 км 82% BYD Seal 82,5 кВтч 499 км 6,1 км/кВтч 570 км 87,5% BMW i5 81 кВтч 476 км 6,0 км/кВтч 583 км 82%

И еще одно. Даже после того, как электромобиль показывает ноль км запаса хода, обычно у него еще остается энергии на несколько километров пробега.

Источник: insideevs

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