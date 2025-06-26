Tesla, подвинься: новая Xiaomi YU7 предлагает до 690 л.с., до 835 км пробега и цену от $35300

После успешного старта с электроседаном SU7 компания Xiaomi не стала терять времени и сразу вывела на рынок свой второй электромобиль — кроссовер YU7. Но не просто как дополнение к линейке, а как серьезный вызов лидерам сегмента, в частности Tesla Model Y. Новинка совмещает впечатляющие характеристики, передовые технологии и привлекательную цену.

Характеристики Xiaomi YU7

Новый Xiaomi YU7 старается впечатлить своими размерами: 4999 мм в длину, 1996 мм в ширину и 1608 мм в высоту, а колесная база составляет 3000 мм. Это обеспечивает ему больше пространства, чем у многих его конкурентов.

Xiaomi оснастила кроссовер широким набором функций и технологий безопасности. Кузов Armor-Cage изготовлен из комбинации высокопрочных стальных и алюминиевых сплавов, включая сверхпрочный стальной каркас безопасности 2200 МПа для усиленной защиты пассажиров. Аккумуляторные блоки имеют бронированное пуленепробиваемое покрытие. Новинка стандартно оснащена сенсором LiDAR и 4D-радаром для поддержки передовой системы помощи вождению.

Салон — это то, где Xiaomi решила показать, что она также гигант потребительской электроники. Центральное место занимает панорамный 1,1-метровый дисплей HyperVision, состоящий из трех Mini-LED-экранов, яркостью до 1200 нит. На таком дисплее сосредоточены все функции автомобиля. Всем этим управляет чип NVIDIA DRIVE AGX Thor.

Для дополнительного удобства YU7 имеет широкую интеграцию с экосистемой Apple, что позволяет использовать iPhone как цифровой ключ UWB. Голосовой помощник XiaoAI можно использовать даже снаружи автомобиля для выполнения таких задач, как открытие багажника или проверка погоды.

Передние сиденья выполнены в стиле «нулевая гравитация», обшиты наппа-кожей, имеют подогрев, охлаждение, массаж и регулировку наклона до 123°. Сзади тоже комфортно: кресла раскладываются до 135°, и есть даже мини-холодильник на 4,6 л. Трехмерное звуковое сопровождение создает акустическая система, состоящая из 25 динамиков и поддерживающая Dolby Atmos.

Компания предлагает три версии электромобиля с различными двигателями, динамикой, батареями и запасом хода. Есть варианты с задним (RWD) и полным приводом (AWD). Все версии построены на современной 800-вольтовой платформе со сверхбыстрой зарядкой. Подробные характеристики всех модификаций представлены в следующей таблице.

Версия Xiaomi YU7 Xiaomi YU7 Pro Xiaomi YU7 Max Батарея 96,5 кВтч 96,5 кВтч 101,7 кВтч Диапазон CLTC 835 км 770 км 760 км мощность 320 л.с. 496 л.с. 690 л.с. Разгон до 100 км/ч 5,88 с 4,27 с 3,23 с Максимальная скорость 240 км/ч 240 км/ч 253 км/ч Привод RWD AWD AWD DC-зарядка от 10% до 80% от общего количества 21 мин. 21 мин. 12 мин. Цена $35300 $39000 $45970

Учитывая названные цены, Xiaomi YU7 вышел значительно дешевле конкурентов с подобными характеристиками. А учитывая всю техническую начинку, это больше похоже на стратегическую атаку, чем просто запуск нового авто. YU7 выглядит как продолжение успеха SU7, но уже в формате «для всей семьи».

Источник: arenaev