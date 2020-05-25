Texas Instruments заблокировала возможность запуска программ на своих графических калькуляторах

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Графические калькуляторы Texas Instruments пользуются популярностью у определённой категории пользователей благодаря своим функциям и возможностям. Однако в результате одного из последних решений производителя они потеряли часть своей привлекательности.

Выяснилось, что Texas Instruments решила отказаться от поддержки программ на базе языков программирования ассемблера и C для моделей калькуляторов TI-84 Plus CE и TI-83 Premium CE. После установки новых версий прошивки (OS 5.6 и OS 5.5, соответственно) пользователи потеряют доступ к таким приложениям. Кроме того, они не смогут вернуться к предыдущим версиям прошивки, которые поддерживали работу указанных программ.

Компания объясняет такое решение стремлением «расставить приоритеты в обучении и минимизировать любые риски безопасности». Иными словами, так компания решила бороться с возможным жульничеством учащихся во время экзаменов и контрольных работ. Президент EdTech Питер Балита выразил надежду, что сообщество переключит своё внимание на продвижение разработки на Python и предложит идеи, которые удовлетворят потребности школ, студентов и разработчиков.

Источник: Engadget