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Texas Instruments заблокировала возможность запуска программ на своих графических калькуляторах

Texas Instruments заблокировала возможность запуска программ на своих графических калькуляторах

Texas Instruments заблокировала возможность запуска программ на своих графических калькуляторах


Графические калькуляторы Texas Instruments пользуются популярностью у определённой категории пользователей благодаря своим функциям и возможностям. Однако в результате одного из последних решений производителя они потеряли часть своей привлекательности.

Выяснилось, что Texas Instruments решила отказаться от поддержки программ на базе языков программирования ассемблера и C для моделей калькуляторов TI-84 Plus CE и TI-83 Premium CE. После установки новых версий прошивки (OS 5.6 и OS 5.5, соответственно) пользователи потеряют доступ к таким приложениям. Кроме того, они не смогут вернуться к предыдущим версиям прошивки, которые поддерживали работу указанных программ.

Компания объясняет такое решение стремлением «расставить приоритеты в обучении и минимизировать любые риски безопасности». Иными словами, так компания решила бороться с возможным жульничеством учащихся во время экзаменов и контрольных работ. Президент EdTech Питер Балита выразил надежду, что сообщество переключит своё внимание на продвижение разработки на Python и предложит идеи, которые удовлетворят потребности школ, студентов и разработчиков.

Источник: Engadget

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