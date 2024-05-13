The Portal — Йью-Йорк и Дублин соединила интерактивная художественная инсталляция

Между Нью-Йорком и Дублином создали виртуальный мост, который получил название The Portal. Он позволяет в режиме реального времени общаться людям, которые находятся на расстоянии около 3000 миль (около 4 830 км). Порталы имеют большие экраны круглой формы и камеры, которые передают изображение на связанный Портал.

The Portal разработал литовский художник Бенедиктас Гилис. Эта инсталляция позволяет людям по обе стороны Атлантики взаимодействовать друг с другом через видеосвязь. Основная идея «Портала» была «задумана как свидетельство способности силы искусства преодолевать физические барьеры».

«Порталы — это приглашение встретиться с людьми, которые находятся вне границ и различий, и почувствовать наш мир таким, каким он есть на самом деле — объединенным и единым», — сказал Гилис. «Прямая трансляция открывает окно между отдаленными местами, позволяя людям встречаться за пределами своих социальных кругов и культур, выходить за пределы географических границ и охватывать красоту глобальной взаимосвязи».

Лорд-мэр Дублина Дайти де Ройст был в восторге от этого события и объявил о партнерстве, подчеркивая его важность, поскольку Дублин получил титул Европейской столицы умного туризма 24. Он добавил, что «проект «Портал» символизирует стремление Дублина объединяться не только в пределах ЕС, но и с такими городами, как Нью-Йорк, с которыми нас связывает глубокая историческая и культурная связь».

Онлайн-курс "Архітектура високих навантажень" від robot_dreams. Досвід та інсайти від інженера, який 12 років створює програмне забезпечення для Google. Програма курсу і реєстрація

«Этот проект является примером сочетания технологий и инженерии, чтобы сблизить общины со всего мира», — добавил лорд-мэр.

Проект The Portal, связывающий Нью-Йорк и Дублин, начал свою работу 8 мая и продлится до осени 2024 года.

Источник: interestingengineering

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.