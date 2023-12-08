The Times показали на видео склад с морскими дронами Magura V5 на секретной базе

На секретной базе на Днепре новый украинский флот морских беспилотников Magura V5 «припаркован» с обеих сторон причала, наполненным потенциалом, достаточным для уничтожения всего Черноморского флота России.

Служба военной разведки Украины, ГУР, сообщила The Times о трех типах беспилотников. Командир флота с позывным 13 заявил, что он совершал пробоины в самых современных российских военных кораблях, потопив две свои последние цели 10 ноября у Черноморского в пока оккупированном Крыму.

Он рассказал, как на рассвете дроны проникли в порт, избегая противолодочных сеток, чтобы найти правильный угол атаки. руские увидели их и открыли огонь из пулеметов по низким, узким силуэтам.

Но пули не попали в цель из-за того, что дроны ускорились. Несмотря на дальнейший огонь российских артиллеристов, два беспилотника попали в десантный корабль класса «Акула и Серна», а третий взорвался в доке. Они затонули, забрав с собой ко дну Черного моря бронетранспортер.

Они знали, что мы придем. Но ничего не могли сделать. Радость была невероятная. Это была цель моей жизни – потопить русский корабль, и мы потопили сразу два. И, насколько я знаю, до этого никто и нигде такого не делал. Теперь у нас новая цель – потопить что-то большее.

Кампания командующего началась в мае, когда российский разведывательный корабль «Иван Хурс» был вынужден идти обратно в порт из Босфора после того, как его поразили загадочные взрывы. В июле, а затем в сентябре такая же участь постигла современный российский патрульный корабль «Сергей Котов». Во второй раз его повредили беспилотники, случайно попавшие в корабль, когда он маневрировал во избежание преследования вражеской авиации.

Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.