TP-Link представила Deco Voice X20 — Mesh-cистему Wi-Fi 6 со встроенной аудиоколонкой и поддержкой Amazon Alexa





Компания TP-Link представила свою первую Mesh-cистему Wi-Fi 6 со встроенной аудиоколонкой и поддержкой Amazon Alexa, модель получила обозначение TP-Link Deco Voice X20. В первую очередь Deco Voice X20 – это классическая Mesh-система с поддержкой стандарта Wi-Fi 6, которая поможет пользователю создать домашнюю беспроводную сеть без мертвых зон. Mesh-система гарантирует подключение со скоростью до 1201 Мбит/c на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц по Wi-Fi, а также обеспечит гигабитное подключение по кабелю с помощью двух гигабитных портов.

Поддержка технологии OFDMA улучшает качество работы при подключении большого количества устройств в сети. По заверениям производителя, комплект из двух устройств Deco Voice X20 позволяет создать стабильное Wi-Fi подключение на площади до 350 квадратных метров. Если площадь покрытия нужно увеличить, будет необходимо подключить к Deco Voice X20 еще один или два модуля (Deco Voice X20 совместима с другими моделями TP-Link Deco и может быть объединена с ними в единую сеть).





Устройством можно управлять с помощью встроенного голосового помощника Amazon Alexa, который также поддерживет другие модели TP-Link Tapo, объединенные в экосистему умного дома. Таким образом можно без помощи смартфона и других устройств уточнить прогноз погоды, внести изменения в расписание, включить любимый плейлист или выключить свет на кухне.

Источник: TP-Link