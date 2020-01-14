TP-Link представила Mesh-cистемы Deco X20, X60 и X90 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6

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Компания TP-Link объявила о скором выходе на рынок Mesh-систем с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6, речь идет о моделях Deco X90, Deco X60 и Deco X20, которые были показаны на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.

Deco X90 — это трехдиапазонная Mesh-система с общей скоростью соединения до 6600 Мбит/с (574 Мбит/c в диапазоне 2,4 ГГц + 1201 Мбит/c в первом диапазоне 5 ГГц + 4804 Мбит/с во втором диапазоне 5 ГГц). Система состоит из двух модулей, позволяет подключить до 200 устройств и гарантирует стабильное Wi-Fi соединение на площади до 550 квадратных метров. Также отметим, что в этой модели используется WAN-порт 2,5 Гбит/c, который поможет в полной мере реализовать потенциал гигабитного интернет-подключения.

Deco X60 представляет собой более доступное решение, работающее в двух диапазонах с общей скоростью до 3000 Мбит/c (574 Мбит/c в диапазоне 2,4 ГГц + 2402 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц). Комплект из двух модулей дает возможность подключить до 150 устройств и обеспечивает качественный сигнал беспроводной сети на площади до 450 квадратных метров.

В свою очередь Deco X20 представляет собой Mesh-систему с общей скоростью до 1800 Мбит/c (574 Mбит/c на частоте 2,4 ГГц + 1201 Мбит/c на частоте 5 ГГц). Она поставляется в комплекте с двумя или тремя модулями и позволяет воспользоваться преимуществами Wi-Fi 6 за сравнительно небольшую сумму.

Все три модели появятся в продаже в марте-апреле 2020 года по цене Deco X90 (2-pack) — $449,99, Deco X60 (2-pack) — $269,99, Deco X20 (3-pack) — $269,99 и (2-pack) — $189,99.

Источник: TP-Link