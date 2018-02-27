TP-Link представила на MWC 2018 флагманский 5,5-дюмовый смартфон Neffos N1 с двойной камерой Sony IMX386

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В рамках выставки MWC 2018 компания TP-Link представила флагманскую модель смартфона Neffos N1, которая отличается сверхтонким металлическим корпусом и двойной основой камерой.

Смартфон Neffos N1 выполнен в 5,5-дюймовом формфакторе, его IPS-матрица с Full HD разрешением прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass с 2,5D эффектом. В качестве аппаратной платформы используется 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25 с тактовой частотой 2,6 ГГц, дополненный 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенный памяти. Аккумулятор емкостью 3260 мАч поддерживает функцию быстрой зарядки, заряжаясь с 0 до 50% всего за полчаса.

Одной из наиболее интересных особенностей смартфона TP-Link Neffos N1 выступает двойная основная камера, построенная на двух 12 Мп сенсорах Sony IMX386. Одна из камер оснащена модернизированным RGB-датчиком, который захватывает широкий спектр цветов, в то время как монохромный сенсор второй камеры отвечает за фиксацию деталей. Дополнительный датчик камеры позволяет создавать портретные изображения с малой глубиной резкости для эффекта боке, на которых объект съемки выделяется из общего фона.

На фронтальной панели смартфона Neffos N1 установлена широкоформатная 8 Мп селфи-камера, на задней – сканер отпечатков пальцев. Смартфон также поддерживает две SIM-карты, возможность работы в Wi-Fi диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, и управляется операционной системой Android 7.0 с фирменной оболочкой NFUI.

О сроках появления смартфона в Украине и его рекомендованной стоимости будет сообщено дополнительно.

Источник: TP-Link