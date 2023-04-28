«Трансформеры: Восхождение Звероботов» – новый трейлер на украинском языке демонстрирует роботов в виде разнообразных животных

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала второй трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов», который уже доступен на украинском языке. Это будет уже седьмой фильм об инопланетных роботах, способных изменять свою форму.

Курс IT-рекрутер Стань тим, кого джуни бояться, а мідли поважають Хочу на курс

Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» станет своеобразным перезапуском серии (он снимается без участия Майкла Бэя) и заложит основу для следующей трилогии. Он будет прямым продолжением фильма «Бамблби». Зрителей ожидают новые виды трансформеров: Максималы (потомки автоботов и соперники Предаконов), Предаконы (трансформеры, превращающиеся в зверей) и Терраконы (своеобразные работы-зомби). Фильм будет сосредоточен вокруг Оптимуса Прайма, а события развернутся в 1994 году в Нью-Йорке и некоторых городах Перу. Мир окажется в шаге от пропасти, и человечеству придется объединить силы в глобальном противостоянии.

Режиссером фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» стал Стивен Кейпл-младший («Крид II: Наследие Рокки Бальбоа»). Главные роли исполнили Мишель Йео («Ведьмак: Кровное происхождение», «Всё везде и сразу»), Пит Дэвидсон («Отряд самоубийц: Миссия навылет»), Рон Перлман («Хеллбой»), Доминик Фишбек и Энтони Рамос.

Премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» в украинском кинопрокате запланирована на 8 июня 2023 – днем ранее мировой премьеры.

Добавим, что сейчас Paramount Pictures готовит также новый полнометражный мультфильм во вселенной «Трансформеров». Его выход ожидается 26 июля 2024 года.