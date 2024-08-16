Цена электрогенераторов не упадет, освобождены от НДС только приобретенные для собственного использования, — Налоговая служба

Действительно ли отменили налоги на ввоз генераторов и аккумуляторов и станут ли они дешевле? Народный депутат обратился с запросом об этом в Государственную налоговую службу.

ГНС прислала ответ на депутатское обращение Александра Федиенко на двух страницах. Коротко, его суть в том, что нормы соответствующих законов убирают НДС при условии, если эта группа товаров завозится для собственных нужд, а не для продажи.

«То есть компания, которая продает генераторы, аккумуляторы, может завезти без НДС, но продать этот товар без НДС покупателю не может. Поэтому ждать уменьшения стоимости на генераторы и аккумуляторы населению не стоит», — объясняет Федиенко.

«Судебно-юридическая газета» дополнительно разъясняет, что с 27 действуют Законы №3853-IX и №3854-IX освобождающие от уплаты пошлины отдельные виды товаров при ввозе. Последний закон освобождает от пошлины генераторы с поршневым двигателем и искровым зажиганием, с кодами по УКТ ВЭД: 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90. При этом дизельные генераторы (с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия) имеют другой код и о них в законе не говорится. То есть едва ли не самый распространенный тип генераторов не освобожден от пошлины.

Следовательно, в итоге генераторы, ввозимые для продажи, не имеют освобождения от НДС. Также большинство генераторов не освобождены и от пошлины. Поэтому об их большей доступности на рынке и снижении стоимости (если они не приобретены для собственного использования, например, мобильными операторами и т.п.) говорить излишне.

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Источники: Александр Федиенко, «Судебно-юридическая газета»