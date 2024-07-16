Генераторы без пошлины и НДС: Рада проголосовала за налоговые льготы для энергооборудования

Уже длительное время российские захватчики обстреливают объекты энергетической системы Украины. Из-за недостатка генерации украинцы и бизнес сталкиваются с отключением энергоснабжения. Пытаясь справиться с ситуацией, многие покупают генераторы, а также различные решения для выработки и накопления энергии. Из-за большого спроса цены на них существенно выросли. Но вскоре они могут пойти вниз.

Народные депутаты наконец поддержали поправки в законодательство, которые освобождают от уплаты таможенной пошлины и НДС большой перечень энергооборудования при его ввозе в Украину. Речь идет о следующем оборудовании для улучшения ситуации в энергетике:

электрогенераторное оборудование;

оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).

Также ВРУ согласовала отмену пошлины и НДС для импортного оборудования, которое пригодится защитникам Украины от российских оккупантов:

оборудование для противоминной деятельности;

оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

Эти налоговые льготы содержатся в законопроектах №11258 и №11259, которые поддержали 305 и 313 нардепов, соответственно.

В 2022 году Украина уже вводила налоговые льготы для восстановления энергетики. С 9 ноября 2022 года Кабинет Министров освободил от налогов импорт генераторов, трансформаторов и аккумуляторов. Это позволило импортировать десятки тысяч генераторов, сумма предоставленной льготы достигла сотен миллионов гривен.

Предоставленные льготы были краткосрочными и закончились весной 2023 года.

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Новые льготы будут действовать до окончания военного положения или до 1 января 2026 года.

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