Новости Технологии 16.07.2024 в 15:15 comment views icon

Генераторы без пошлины и НДС: Рада проголосовала за налоговые льготы для энергооборудования

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Уже длительное время российские захватчики обстреливают объекты энергетической системы Украины. Из-за недостатка генерации украинцы и бизнес сталкиваются с отключением энергоснабжения. Пытаясь справиться с ситуацией, многие покупают генераторы, а также различные решения для выработки и накопления энергии. Из-за большого спроса цены на них существенно выросли. Но вскоре они могут пойти вниз.

Народные депутаты наконец поддержали поправки в законодательство, которые освобождают от уплаты таможенной пошлины и НДС большой перечень энергооборудования при его ввозе в Украину. Речь идет о следующем оборудовании для улучшения ситуации в энергетике: 

  • электрогенераторное оборудование; 
  • оборудование для ветро- и солнечной генерации; 
  • аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности). 

Также ВРУ согласовала отмену пошлины и НДС для импортного оборудования, которое пригодится защитникам Украины от российских оккупантов: 

  • оборудование для противоминной деятельности; 
  • оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам. 

Эти налоговые льготы содержатся в законопроектах №11258 и №11259, которые поддержали 305 и 313 нардепов, соответственно.

В 2022 году Украина уже вводила налоговые льготы для восстановления энергетики. С 9 ноября 2022 года Кабинет Министров освободил от налогов импорт генераторов, трансформаторов и аккумуляторов. Это позволило импортировать десятки тысяч генераторов, сумма предоставленной льготы достигла сотен миллионов гривен.

Предоставленные льготы были краткосрочными и закончились весной 2023 года.

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Новые льготы будут действовать до окончания военного положения или до 1 января 2026 года.

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