Туристический батискаф, который исследовал остатки «Титаника», затерялся в Атлантике – на борту находились 5 человек

Береговая охрана США продолжает поиски подлодки с экипажем из 5 человек на борту, которые отправились исследовать место затопления «Титаника» 18 июня и с тех пор не выходят на связь.
«Связь с экипажем была потеряна через 1 час 45 минут после погружения судна», – говорится в заявлении Береговой охраны.
Сообщается, что в составе экипажа находились один пилот, три туриста и «специалист по контенту» (вероятно, гид). Запаса кислорода на борту должно хватить не менее, чем на 96 часов.
Поиски проводятся на глубине 4 км в 1,5 км от полуострова Кейп-Код с использованием подлодки Polar Prince, патрульного самолета P-8 Poseidon, двух самолетов C-130 Hercules и гидроакустических буев.
«Это отдаленная территория, и провести поиски там сложно», – сказал контрадмирал Джон У. Могер.
Туры к затонувшим обломкам «Титаника» организует компания OceanGate, которая описывает себя как «команду исследователей и ученых, исследующих глубины». Стоимость экскурсии – $250 000 на человека.
Обычно погружения длятся около 2,5 часа, гид дает информацию о путешествии, а ученые проводят некоторые исследования на месте. Команда также документирует обломки с помощью камер высокой четкости для отслеживания их распада.
Один из членов экипажа — 58-летний миллиардер Хэмиш Гардинг, возглавляющий Action Aviation (фирму, занимающуюся частными самолетами).
«Наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводной лодки и их семьях. Мы благодарны за значительную помощь, которую получили от нескольких государственных учреждений и компаний, чтобы возобновить контакт с подводным аппаратом», — говорится в заявлении OceanGate, предоставленном New York Times.
«Титаник», в свое время являвшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк в 1912 году. Из 2200 пассажиров и членов экипажа на борту более 1500 человек погибли. Корабль ныне находится на глубине 3800 метров в дне Атлантики, примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда.
Источник: The Guardian, BBC, Deadline