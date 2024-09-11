Твердотельные батареи от Mercedes и Factorial: запас хода на 80% выше, вес на 40% меньше

Mercedes-Benz и Factorial анонсировали новую твердотельную батарею для электромобилей. Напомним, в 2022 году Mercedes, Hyundai и Stellantis инвестировали в Factorial $200 млн, что обеспечило Mercedes ведущую позицию в этой технологии.

Новая батарея базируется на платформе FEST (Factorial Electrolyte System Technology) — собственной технологии производства твердотельных ячеек. Первые образцы были доставлены Mercedes этим летом.

Новая архитектура батарей улучшает запас хода на 80%, уменьшает вес на 40% и размер на 33% по сравнению с текущей технологией создания аккумуляторов. Она также более безопасна. Электролиты работают при температуре более 90°C, что может устранить потребность в системах охлаждения.

Новая батарея обещает энергетическую плотность 450 Вт-ч/кг, что значительно превышает 300 Вт-ч/кг у других производителей. Mercedes-Benz считает, что она сможет обеспечить запас хода электромобилей более 966 км на одном заряде.

Твердотельные батареи стали популярной темой. Китайские компании уже представили свои концепты, а MG планирует выпустить свою технологию в 2025 году. Toyota также объявила о разработке твердотельных батарей. На фоне анонсов других производителей технология Factorial выглядит достаточно конкурентоспособной.

Тем не менее, первые модели от Mercedes и Factorial ожидаются на рынке до конца этого десятилетия.

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Источник: arenaev

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