Тихий убийца: газовые плиты увеличивают риск рака, вдвое больше для детей

Исследователи из Стэнфордского университета в США выяснили, что газовые плиты в домах и квартирах выделяют опасный бензол, способный повысить риск развития онкозаболеваний, особенно у детей.

В новом исследовании ученые измерили уровень выбросов бензола от газовых плит в 87 домах. Они также проанализировали, как такие побочные продукты сжигания природного газа и пропана как бензол, распространяются в помещениях с малой площадью, создав соответствующие компьютерные модели.

Данные показывают, что в домах с плитами, которые выделяют наибольшее количество бензола и не имеют полноценной вентиляции, риск развития онкозаболеваний значительно выше, а у детей он выше в 1,85 раз по сравнению со взрослыми. В исследовании ученые оценивали влияние бензола от газовых плит на 6,3 млн жителей США, которые используют 5% газовых плит с самым высоким уровнем выбросов бензола.

Были зафиксированы более высокие риски развития онкозаболеваний для жителей квартир и небольших домов, поскольку бензол распространялся довольно далеко, достигая спален и комнат отдыха, где люди проводят значительную часть времени. По данным ВОЗ, допустимый уровень риска развития онкозаболеваний вследствие воздействия бензола составляет 1 на миллион.

Анализ исследователей показал, что воздействие бензола от газовых плит с наибольшим уровнем выбросов на риск возникновения онкозаболеваний в течение жизни составляет 1,92-12,03 на миллион для детей и 0,94-5,89 на миллион для взрослых, что значительно превышает уровни, рекомендованные ВОЗ. Исследователи рассматривали худшие сценарии с максимальными выбросами бензола и низким уровнем вентиляции. Однако их исследование подчеркивает особую опасность для детей, которые имеют меньший индекс массы тела и более высокую частоту дыхания.

«Эти значения могут отличаться в зависимости от размера дома, погодных условий, использования вытяжки, вентиляции в доме и других жилищных факторов, частоты и продолжительности использования духовок и горелок, а также от индивидуальных особенностей метаболизма и других физиологических характеристик человека», — подчеркивают авторы исследования.

Ученые отмечают, что в США люди в среднем проводят около 90% собственного времени в помещениях. Количество людей, проводящих время в помещениях растет, поскольку все больше американцев отдают предпочтение удаленной работе.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials

Источник: ScienceAlert