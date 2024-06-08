Тизер-трейлер стратегии Sid Meier’s Civilization VII — геймплей покажут в августе, игра выйдет в 2025 году

Sid Meier’s Civilization VII анонсировали на конференции Summer Games Fest 2024. Выход игры запланирован на 2025 год, а в августе этого года состоится демонстрация геймплея.

Тизер-трейлер больше передает настроение и восприятие, чем рассказывает о самой игре. Кочевники становятся каменщиками, строятся большие города, люди воюют. Музыка, торговля, искусство, исследования и промышленность. Звучит хор. Поезд! Действительно, мы живем в эпоху просвещения. Молоты бьют, и через уголь, грязь и труд, рождается электричество. Большой город. Ракета. И сообщение: «Посмотрите презентацию игрового процесса этого августа».

На данный момент разработчик Firaxis почти ничего не рассказал о Civilization 7. Страница Steam тоже содержит немного деталей.

«Отмеченная наградами франшиза открывает революционно новую страницу в истории игр-стратегий. Sid Meier’s Civilization® VII предоставит вам возможность построить величайшую империю в мире!»

«Станьте одним из множества легендарных правителей из глубин истории. Создайте свою цивилизацию, стройте города и архитектурные чудеса, завоевывайте новые земли или налаживайте дипломатические отношения с другими цивилизациями, достигните процветания своей империи и откройте самые отдаленные уголки мира. А вы сможете построить империю, которая выдержит испытание временем?»

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«Sid Meier’s Civilization® VII — это 4X игра-стратегия, разработанная легендарной командой Firaxis Games, создавшей франшизы Civilization и XCOM».

Прошло восемь лет после выпуска Civilization 6 и 14 лет после Civilization 5. С того времени фанаты соскучились и с нетерпением ждут информации о том, какие нововведения подготовила Firaxis в игре.

Источник: PC Gamer