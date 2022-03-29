У альпак обнаружили нанотела, нейтрализующие несколько вариантов коронавируса

У альпак не только очень ценная шерсть. Эти удивительные животные могут стать ключом к новым методам лечения COVID-19, болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Исследователи из Каролинского института в Швеции разработали новую стратегию выявления сильных миниатюрных антител, так называемых нанотел, способных блокировать заражение различными вариантами SARS-CoV-2. Выделив несколько разных нанотел у альпаки, иммунизированной антигенами SARS-CoV-2, ученые проверили их на культурах клеток и живых мышах. Исследование опубликовано журналах Nature Communications и Science Advances.

«С помощью передовых лабораторных методов мы смогли идентифицировать группу нанотел, которые очень эффективно нейтрализовали несколько вариантов SARS-CoV-2», — сказал профессор Джеральд Макинерни, соавтор обоих исследований.

Несмотря на появление вакцин и противовирусных препаратов, потребность в эффективных терапевтических средствах против COVID-19 остается высокой. Нанотела, представляющие собой фрагменты антител, которые встречаются в природе у верблюдовых и могут быть адаптированы под человека, являются многообещающими терапевтическими кандидатами. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с обычными антителами. Например, благоприятными биохимическими свойствами, их просто и экономично производить в больших масштабах.

В первом отчете Nature Communications описывается нанотело Fu2 (названное в честь альпаки по кличке Funny), которое значительно снижает вирусную нагрузку SARS-CoV-2 (проверено на клеточных культурах и мышах). Используя электронную криомикроскопию, исследователи обнаружили, что Fu2 естественным образом связывается с двумя отдельными участками вирусного шипа, тем самым подавляя способность вируса проникать в клетку-хозяина.

Затем исследователи объединили ряд передовых лабораторных методов и вычислительных методов, в результате чего была подробно описана библиотека нанотел.

Результаты, представленные в Science Advances, выявили дополнительные нанотела, которые в клеточных культурах и во время испытаний на мышах эффективно нейтрализовали как исходный, так и бета-вариант SARS-CoV-2 и даже более отдаленный SARS-CoV-1. Эти нанотела представляют собой многообещающие терапевтические кандидаты против нескольких вариантов SARS-CoV-2.

В настоящее время исследователи применяют те же методы, чтобы определить, какие нанотела из этого набора лучше всего способны нейтрализовать Омикрон, доминирующий в настоящее время штамм SARS-CoV-2.