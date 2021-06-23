У Черкасах відтепер можна відстежувати рух усього громадського транспорту онлайн





Черкаси стали одним із перших міст України, в якому пасажири можуть відстежувати рух усього громадського транспорту онлайн — необхідні трекери встановлено не лише в муніципальних тролейбусах, а й у маршрутках, власниками яких є приватні перевізники, повідомляє Мінцифра.

Для відстеження руху громадського транспорту в режимі реального часу необхідно завантажити та скористатися одним із мобільних застосунків:

Проєкт реалізується міською радою та командою цифрової трансформації у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, проєктним офісом Digital Cherkasy та партнерами. Повідомляється, що це лише перший крок у реалізації транспортної реформи. Також у планах на майбутнє — створення зручних форм оплати для пасажирів.