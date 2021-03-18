У Хмельницькому почав працювати таксі-сервіс Bolt з трьома категоріями авто





Сьогодні, 18 березня 2021 року, європейська платформа для замовлення поїздок Bolt була запущена в Хмельницькому. Мінімальна вартість поїздки в Хмельницькому становитиме 16 грн, враховуючи знижку до 50% для нових користувачів. Оплатити послугу можна буде готівкою, банківською карткою або скориставшись сервісом Apple Pay.

У новому місті будуть доступними одразу три категорії авто: стандартна категорія Bolt; Comfort (авто підвищеного рівня комфорту); Isolated. Категорія Isolated з’явилася під час епідемії COVID-19. Авто цієї категорії оснащені прозорою перегородкою між водієм і пасажирами. Таке рішення запобігає поширенню інфекцій та вірусів у салоні авто. Поїздки в категорії Isolated є особливо актуальними, коли потрібно пересуватися містом за умов несприятливої епідеміологічної ситуації.

Зазначимо, що у лютому 2021 року замовлення поїздок Bolt стало доступним ще в трьох містах України, а Хмельницький став чотирнадцятим містом країни, де був запущений сервіс Bolt.

«Ми активно розвиваємося в Україні та прагнемо зайняти провідну позицію на всіх локальних ринках сервісів для замовлення поїздок. Минулого місяця сервіс став доступним одразу в трьох українських містах ― Білій Церкві, Сумах і Чернігові. Відтепер і в Хмельницькому пересуватися містом можна буде швидше, зручніше та надійніше», ― коментує керівник напряму райд-хейлінгу компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.

Нагадаємо, що послугами Bolt користується понад 50 млн осіб у 40 країнах Європи й Африки. Компанія надає цілу низку послуг, таких як виклик автомобілів, доставка їжі, кур’єрська доставка, прокат електросамокатів і електровелосипедів. В Україні послуги компанії Bolt доступні у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, а також в Івано-Франківську, Одесі й Хмельницькому.

Джерело: Bolt