У Києві запустили сервіс доставки продуктів харчування та побутових товарів Turbo.ua, який обіцяє доставку «від 15 хвилин»
У Києві запустили черговий сервіс експрес-доставки продуктів харчування та побутових товарів під назвою Turbo.ua. Його головною особливістю виступає час виконання заказу — замовлення можна отримати вже через 15 (максимум 30 хвилин) завдяки власним dark store.
Компанія обіцяє масштабувати свій сервіс на весь Київ, а потім і інші міста-мільйоники та обласні центри України, але поки Turbo.ua працює тільки на Позняках та Осокорках.
Сервіс приймає замовлення щодня з 08:00-22:00, платити за замовлення можна онлайн на сайті, готівкою кур’єру або банківською картою кур’єру. Усі замовлення доставляють велокур’єри, тому загальна вага замовлення не повинна перевищувати 12 кг.
У сервісі також діє віртуальна валюта TurboCoin, яку зачисляють за придбання товарів — потім її можна обміняти в каталозі “Товари за TC”.
Зазначимо, що у Києві зараз працюють служби експрес-доставки Glovo, Raketa, Bolt, Zakaz.ua та окремі кур’єрські служби мереж супермаркетів — Сільпо, Fozzy тощо.
Джерело: Turbo.ua