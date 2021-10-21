У Києві запустили сервіс доставки продуктів харчування та побутових товарів Turbo.ua, який обіцяє доставку «від 15 хвилин»

У Києві запустили черговий сервіс експрес-доставки продуктів харчування та побутових товарів під назвою Turbo.ua. Його головною особливістю виступає час виконання заказу — замовлення можна отримати вже через 15 (максимум 30 хвилин) завдяки власним dark store.

Компанія обіцяє масштабувати свій сервіс на весь Київ, а потім і інші міста-мільйоники та обласні центри України, але поки Turbo.ua працює тільки на Позняках та Осокорках.

Сервіс приймає замовлення щодня з 08:00-22:00, платити за замовлення можна онлайн на сайті, готівкою кур’єру або банківською картою кур’єру. Усі замовлення доставляють велокур’єри, тому загальна вага замовлення не повинна перевищувати 12 кг.

У сервісі також діє віртуальна валюта TurboCoin, яку зачисляють за придбання товарів — потім її можна обміняти в каталозі “Товари за TC”.

Зазначимо, що у Києві зараз працюють служби експрес-доставки Glovo, Raketa, Bolt, Zakaz.ua та окремі кур’єрські служби мереж супермаркетів — Сільпо, Fozzy тощо.

Джерело: Turbo.ua