У «Ощадбанку» стався масштабний збій. Не працюють банкомати, застосунок «Ощад 24/7» та онлайн-сервіси

Вранці 15 лютого у роботі «Ощадбанку» стався масштабний збій — по всій Україні не працюють банкомати, термінали самообслуговування, спостерігаються проблеми з оплатою в POS-терміналах, а також в роботі застосунку «Ощад 24/7» та електронних сервісів банку.

Оновлено [20:39]: В пресслужбі «Ощадбанку» повідомили, що на їхні сервери, як і на «ПриватБанк», також була здійснена потужна DDoS-атака. Водночас у банку запевняють, що всі системи банку захищені та працюють у штатному режимі. Також у банку попереджають, що через додаткове навантаження на канали зв’язку вхід до системи онлайн-банкінгу «Ощад 24/7» може відбуватися повільніше, ніж зазвичай. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

На проблеми поскаржилися користувачі у соцмережах, а в банку своєю чергою підтвердили, що вже працюють над відновленням сервісу.

Служба підтримки «Ощадбанку» у Twitter повідомила, фахівці вже працюють над розв’язанням проблеми. З чим саме пов’язаний збій та терміни повного усунення проблем не уточнюються.