У «ПриватБанку» також збій — не працюють каси, банкомати та «Приват24», а сайт Міноборони України перестав відкриватися

У роботі «ПриватБанку» по всій Україні 15 лютого стався збій — у соцмережах користувачі поскаржилися, що не працюють банкомати, термінали самообслуговування, не здійснюється оплата в POS-терміналах, а також платежі в «Приват24».

Оновлено [19:00]: У «ПриватБанку» підтвердили, що потягом кількох останніх годин перебували під масованою DDоS-атакою. Наразі фахівці банку продовжують працювати над відновленням повноцінної роботи сервісів.

«ПриватБанк витримав DDoS-атаку протягом кількох годин. Протягом однієї години під час атаки деякі сервіси не працювали. Це створювало інтенсивний трафік та деякі додаткові ускладнення з доступом до послуг. Зараз ми усуваємо наслідки DDoS-атаки та відновлюємо стабільну роботу систем. ПриватБанк вживає всіх необхідних заходів для гарантування безпеки операцій та забезпечення високоякісного обслуговування своїх клієнтів без будь-яких затримок. Безпека наших співробітників і рахунків наших клієнтів є нашим першочерговим завданням. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб забезпечити доступ до всіх наших послуг 24/7». ПриватБанк

Оновлено [18:25]: В «ПриватБанку» підтвердили, що наразі спостерігається нестабільна робота каналів зв’язку, через що виникають деякі затримки в роботі сервісів банку. З чим саме вони пов’язані, в банку не уточнили.

«Зараз спостерігається нестабільна робота каналів зв’язку, через що виникають деякі затримки в роботі сервісів банку. Наші фахівці роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи. Дякуємо за розуміння» ПриватБанк

З чим саме пов’язані проблеми точно невідомо — «ПриватБанк» поки не робив ніяких офіційних заяв. В соцмережі висловлюються припущення щодо ймовірної DDoS-атаки.

Сиджу у відділенні Приватбанк @privatbankua не працюють каси й банкомати. Співробітники кажуть, що це масове явище. Вже 40 хвилин як не працюють всі системи. У Приват24 зайшов з 5 спроби — krosaf4eg (@krosaf4eg) February 15, 2022

Декілька годинами раніше проблеми почалися у «Ошадбанку» — вони спостерігаються досі.

Сайт Міноборони України також недоступний, як і сайт Збройних Сил України.