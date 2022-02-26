У Telegram пропонують робити диверсійні дії в Україні (робити мітки та розносити вибухівку) за гроші

Російські окупанти використовують популярний месенджер Telegram для розміщення замовлень на диверсійні дії в Україні — розміщення міток для балістичних ракет на різних об’єктах інфраструктури та розповсюдження коробок, ймовірно, з вибухівкою. Ми помітили один з таких каналів, через який колаборанти отримують гроші від російських замовників.

Судячи з повідомлень у Telegram-каналі Booms Claymore Air, його адміністратори організовують диверсійні дії у кількох українських містах — Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Мелітополь, Львів, Івано-Франківськ, Ізюм. На канал, який було створено сьогодні, 26 лютого, на момент публікації новини підписано понад 22 тис. користувачів.

Адміністрація Telegram не поспішає вживати дій стосовно ось таких публічних каналів, які використовуються для диверсійних дій в Україні — допоможімо скаргами якомога швидше заблокувати цей канал. Зрозуміло, що цей канал не єдиний, тому, якщо помітите інші, інформуйте правоохоронні органи та повідомляйте нам. Будемо боротися з ним скаргами. Переможемо агресора разом!🇺🇦

Раніше Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки для балістичних ракет, які окупанти наразі залишають на об’єктах інфраструктури. Відмітки можна робити у Google Maps — фото потрібно робити через бот та додавати геомітку: @ukraine_avanger_bot.

Поліція застерігає: не підіймайте підозрілі або цінні предмети

Такі знахідки можуть виявитися небезпечними для здоров’я і навіть життя.

У зв’язку з військовою агресією з боку Російської Федерації на території України в інформаційних ресурсах з’являються повідомлення про виявлення небезпечних предметів. Зокрема йдеться про виявлення протипіхотних мін, заборонених міжнародним гуманітарним правом, які нагадують «метеликів».

Крім того, у повідомленнях йдеться про можливість знайти мобільний телефон чи іншу цінну річ, яка може бути замінована. Подібні знахідки можуть не лише спричинити шкоду здоров’ю людини, але й забрати її життя.

У зв’язку з цим поліцейські закликають громадян бути пильними і обережними, а також пояснити дітям необхідність бути уважними та не чіпати підозрілі предмети. Про виявлення подібних підозрілих знахідок слід повідомити до найближчого відділу поліції, штабу територіальної оборони або органу влади.