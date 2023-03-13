Uber обновил приложение — умные рекомендации, «Сохраненные места», отслеживание поездки на заблокированном iPhone и другие функции

Сервис Uber рассказал о наибольшем обновлении дизайна приложения за последние годы. Теперь пользователи могут сохранять свои любимые места, видеть свою предыдущую и текущую активность, а также отслеживать прогресс своих поездок на iPhone даже не открывая приложение.

Новая версия приложения теперь Uber будет помнить последние места назначения и любимые типы поездок, чтобы предоставлять умные рекомендации на основе активности пользователя. Например, если пользователь часто добираетесь до мест с Uber Comfort, эта опция будет отображаться над остальными при заказе поездки. А если пользователь ездил накануне, в верхней части главного экрана появятся соответствующие предложения пунктов назначения, позволяющие быстро повторить поездку.

Еще одна новая функция – «Сохраненные места». Пользователь может добавить все свои любимые локации в этот список, чтобы не вводить тот же адрес снова и снова. Список появляется при нажатии на панель поиска с надписью «Куда?». В нижней панели разработчики добавили вкладку «Активность», содержащую информацию о предыдущих, текущих или будущих заказах – таких, как время и место назначения, квитанции и чаевые.

Для владельцев iPhone есть несколько дополнительных новшеств. Новая версия приложения позволит им видеть все важные обновления своей поездки в режиме реального времени без необходимости открывать программу. Информация будет доступна на экране блокировки благодаря уведомлениям Live Activities. Информация о транспортном средстве, времени прибытия водителя и статусе поездки уже отображается на устройствах с iOS 16 или более новыми версиями операционной системы. А пользователи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max также смогут отслеживать ход поездки из Uber на Dynamic Island, используя другие приложения. В ближайшие недели подобные живые уведомления в панели уведомлений станут доступными и для Android.