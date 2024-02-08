Uber получил первую годовую прибыль — с рыночной стоимостью в $150 млрд

Акции компании взлетели до нового максимума на фоне высокого спроса на услуги перевозки и доставки, а также роста рекламного бизнеса.

Чистая прибыль Uber в 2023 году достигла $1,9 млрд — в 2022-м фиксировали убытки в $9,1 млрд. Исполнительный директор Дара Хосровшахи назвал эти результаты «переломной точкой» для Uber, которая доказывает, что компания «может и в дальнейшем генерировать мощный прибыльный рост в масштабах».

Акции Uber выросли примерно на 1% к полудню торгов в Нью-Йорке. В целом за последние 12 месяцев они стремительно росли, увеличившись более чем вдвое, и сейчас рыночная стоимость компании достигает $150 млрд.

Как отмечает Financial Times, прошло 5 лет с момента, как Uber потерпела неудачу в своей попытке IPO, не оправдав ожиданий по стоимости в $120 млрд. С того момента большие убытки и фундаментальные сомнения относительно бизнес-модели преследуют компанию, которая потратила миллиарды на борьбу с такими конкурентами, как Lyft, DoorDash (компания по доставке еды), и враждебными регуляторами по всему миру. В то же время после выхода из пандемии маржа Uber выросла, поскольку конкуренты отошли на второй план, а компания сократила расходы.

Uber говорит, что объявит о планах по выкупу акций на дне инвесторов на следующей неделе.

По словам Хосровшахи, последний квартал года — обычно самый сильный для компаний, занимающихся совместными поездками — был «выдающимся кварталом, завершившим выдающийся год». Доходы Uber выросли на 15% — до $9,9 млрд.

Прогнозы на первый квартал 2024 года соответствовали оценкам аналитиков: валовой объем бронирований или стоимость оплаченных тарифов вырастет до $37-38,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хосровшахи говорит, что база пользователей Uber была «больше и активнее, чем когда-либо», а количество активных пользователей ежемесячно достигло рекордной отметки в 150 млн.

Квартальный валовой объем бронирований Uber вырос на 22% до 37,6 млрд, немного опередив ожидания аналитиков и ускорившись по сравнению с 21% роста в предыдущем квартале.

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Количество поездок Uber в четвертом квартале выросло на 24% до 2,6 млрд, тогда как скорректированная норма прибыли для компаний, занимающихся услугами поездок, ресторанами, продуктовыми магазинами и розничной доставкой, улучшилась из года в год. По данным компании, на сектор продуктовых магазинов и розничной доставки, который Uber пытался расширить, приходится пятая часть годового роста в сегменте доставки.

Однако прирост прибыли на $1 миллиард произошел благодаря увеличению балансовой стоимости инвестиций компании в акционерный капитал — в основном из-за увеличения стоимости ее долей в компании Aurora, занимающейся беспилотными автомобилями, и китайской группе поставщиков автомобилей DiDi.