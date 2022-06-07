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Uber рассказал, что украинцы чаще всего забывают в такси

Uber рассказал, что украинцы чаще всего забывают в такси

Сегодня Uber представил ежегодный рейтинг забытых вещей, показывающий, какие вещи украинские пользователи забывают чаще всего в такси. Так в каких странах и городах Европы, Ближнего Востока и Африки забывают больше всего вещей, дни и часы, в течение которых люди наиболее забывчивы, и, конечно же, наиболее необычные предметы, оставленные в автомобилях, заказанных через Uber.

Среди вещей, которые украинцы забывают чаще всего:

  • Телефон
  • Сумка/рюкзак
  • Наушники
  • Бумажник
  • Ключи
  • Предметы одежды
  • Очки

Самые необычные вещи, которые оставили пользователи после поездки Uber:

  • Трекинговая палка
  • Шампуры
  • Ящик для инструментов
  • Часть детской коляски
  • Рыжий щенок
  • Системный блок с двумя мониторами
  • 10 литров масла

Также Uber определил, в какие дни недели и часы пользователи чаще всего сообщают об утраченных предметах. Большинство украинских пассажиров обращались в службу поддержки по поводу утраченных вещей по субботам, воскресеньям и пятницам. А самое «забывчивое» время — 9 и 10 утра, а также 17:00.

Топ 3 самых забывчивых городов Украины:

  1. Киев
  2. Одесса
  3. Днепр

В число 10 наиболее забывчивых городов Европы, Ближнего Востока и Африки вошли:

  1. Париж
  2. Доха
  3. Мадрид
  4. Варшава
  5. Лиссабон
  6. Берлин
  7. Лахор
  8. Киев
  9. Бухарест
  10. Дубай

К десятке наиболее забывчивых стран Европы, Ближнего Востока и Африки относятся:

  1. Франция
  2. Польша
  3. Испания
  4. Катар
  5. Португалия
  6. Германия
  7. Пакистан
  8. Украина
  9. Румыния
  10. Объединенные Арабские Эмираты

Поскольку ежедневно по всему миру в автомобилях забывают тысячи предметов, Uber позволяет пользователям сообщать об утрате непосредственно в приложении, 24/7. Через приложение пассажир связывается с водителем, который его вез, и договаривается о передаче найденного предмета. Кроме того, вы можете оставить голосовое сообщение с описанием потерянной вещи, и водитель свяжется с вами.

Лучший способ вернуть забытый предмет – позвонить водителю. Вот что нужно сделать:

  • Нажмите «Ваши поездки» и выберите поездку, во время которой вы что-то оставили
  • Прокрутите вниз и нажмите «Возвращение потерянных вещей»
  • Нажмите «Связь с водителем по забытой вещи»
  • Перейдите вниз и введите контактный номер телефона. Нажмите кнопку «Отправить».

Если вы забыли телефон, введите номер телефона приятеля (вы можете сделать это, войдя в свой аккаунт на компьютере или используя телефон приятеля). Uber позвонит по указанному номеру и соединит вас непосредственно с вашим водителем. Если ваш водитель ответит и подтвердит, что нашёл вашу вещь, согласуйте удобное для обоих время и место встречи. Если ваш водитель не отвечает, надо оставить подробное голосовое сообщение с описанием забытой вещи и удобный способ связаться с вами.


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