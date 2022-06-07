Uber рассказал, что украинцы чаще всего забывают в такси

Сегодня Uber представил ежегодный рейтинг забытых вещей, показывающий, какие вещи украинские пользователи забывают чаще всего в такси. Так в каких странах и городах Европы, Ближнего Востока и Африки забывают больше всего вещей, дни и часы, в течение которых люди наиболее забывчивы, и, конечно же, наиболее необычные предметы, оставленные в автомобилях, заказанных через Uber.

Среди вещей, которые украинцы забывают чаще всего:

Телефон

Сумка/рюкзак

Наушники

Бумажник

Ключи

Предметы одежды

Очки

Самые необычные вещи, которые оставили пользователи после поездки Uber:

Трекинговая палка

Шампуры

Ящик для инструментов

Часть детской коляски

Рыжий щенок

Системный блок с двумя мониторами

10 литров масла

Также Uber определил, в какие дни недели и часы пользователи чаще всего сообщают об утраченных предметах. Большинство украинских пассажиров обращались в службу поддержки по поводу утраченных вещей по субботам, воскресеньям и пятницам. А самое «забывчивое» время — 9 и 10 утра, а также 17:00.

Топ 3 самых забывчивых городов Украины:

Киев Одесса Днепр

В число 10 наиболее забывчивых городов Европы, Ближнего Востока и Африки вошли:

Париж Доха Мадрид Варшава Лиссабон Берлин Лахор Киев Бухарест Дубай

К десятке наиболее забывчивых стран Европы, Ближнего Востока и Африки относятся:

Франция Польша Испания Катар Португалия Германия Пакистан Украина Румыния Объединенные Арабские Эмираты

Поскольку ежедневно по всему миру в автомобилях забывают тысячи предметов, Uber позволяет пользователям сообщать об утрате непосредственно в приложении, 24/7. Через приложение пассажир связывается с водителем, который его вез, и договаривается о передаче найденного предмета. Кроме того, вы можете оставить голосовое сообщение с описанием потерянной вещи, и водитель свяжется с вами.

Лучший способ вернуть забытый предмет – позвонить водителю. Вот что нужно сделать:

Нажмите «Ваши поездки» и выберите поездку, во время которой вы что-то оставили

Прокрутите вниз и нажмите «Возвращение потерянных вещей»

Нажмите «Связь с водителем по забытой вещи»

Перейдите вниз и введите контактный номер телефона. Нажмите кнопку «Отправить».

Если вы забыли телефон, введите номер телефона приятеля (вы можете сделать это, войдя в свой аккаунт на компьютере или используя телефон приятеля). Uber позвонит по указанному номеру и соединит вас непосредственно с вашим водителем. Если ваш водитель ответит и подтвердит, что нашёл вашу вещь, согласуйте удобное для обоих время и место встречи. Если ваш водитель не отвечает, надо оставить подробное голосовое сообщение с описанием забытой вещи и удобный способ связаться с вами.