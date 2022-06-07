Uber рассказал, что украинцы чаще всего забывают в такси

Сегодня Uber представил ежегодный рейтинг забытых вещей, показывающий, какие вещи украинские пользователи забывают чаще всего в такси. Так в каких странах и городах Европы, Ближнего Востока и Африки забывают больше всего вещей, дни и часы, в течение которых люди наиболее забывчивы, и, конечно же, наиболее необычные предметы, оставленные в автомобилях, заказанных через Uber.
Среди вещей, которые украинцы забывают чаще всего:
- Телефон
- Сумка/рюкзак
- Наушники
- Бумажник
- Ключи
- Предметы одежды
- Очки
Самые необычные вещи, которые оставили пользователи после поездки Uber:
- Трекинговая палка
- Шампуры
- Ящик для инструментов
- Часть детской коляски
- Рыжий щенок
- Системный блок с двумя мониторами
- 10 литров масла
Также Uber определил, в какие дни недели и часы пользователи чаще всего сообщают об утраченных предметах. Большинство украинских пассажиров обращались в службу поддержки по поводу утраченных вещей по субботам, воскресеньям и пятницам. А самое «забывчивое» время — 9 и 10 утра, а также 17:00.
Топ 3 самых забывчивых городов Украины:
- Киев
- Одесса
- Днепр
В число 10 наиболее забывчивых городов Европы, Ближнего Востока и Африки вошли:
- Париж
- Доха
- Мадрид
- Варшава
- Лиссабон
- Берлин
- Лахор
- Киев
- Бухарест
- Дубай
К десятке наиболее забывчивых стран Европы, Ближнего Востока и Африки относятся:
- Франция
- Польша
- Испания
- Катар
- Португалия
- Германия
- Пакистан
- Украина
- Румыния
- Объединенные Арабские Эмираты
Поскольку ежедневно по всему миру в автомобилях забывают тысячи предметов, Uber позволяет пользователям сообщать об утрате непосредственно в приложении, 24/7. Через приложение пассажир связывается с водителем, который его вез, и договаривается о передаче найденного предмета. Кроме того, вы можете оставить голосовое сообщение с описанием потерянной вещи, и водитель свяжется с вами.
Лучший способ вернуть забытый предмет – позвонить водителю. Вот что нужно сделать:
- Нажмите «Ваши поездки» и выберите поездку, во время которой вы что-то оставили
- Прокрутите вниз и нажмите «Возвращение потерянных вещей»
- Нажмите «Связь с водителем по забытой вещи»
- Перейдите вниз и введите контактный номер телефона. Нажмите кнопку «Отправить».
Если вы забыли телефон, введите номер телефона приятеля (вы можете сделать это, войдя в свой аккаунт на компьютере или используя телефон приятеля). Uber позвонит по указанному номеру и соединит вас непосредственно с вашим водителем. Если ваш водитель ответит и подтвердит, что нашёл вашу вещь, согласуйте удобное для обоих время и место встречи. Если ваш водитель не отвечает, надо оставить подробное голосовое сообщение с описанием забытой вещи и удобный способ связаться с вами.