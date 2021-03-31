Uber Shuttle: Якщо поїздка скасована з вини сервісу, пасажир отримає промокод на UberX на відповідну суму





Компанія Uber повідомила, що відтепер кожна поїздка на Uber Shuttle буде гарантована. Тобто якщо поїздку буде скасовано не пасажиром, сервіс автоматично додасть промокод для користування послугою UberX та PoolChance. Промокод буде дійсним протягом 2 годин і клієнт зможете дістатися до свого місця призначення безкоштовно.

Як працює гарантована поїздка?

Клієнт завчасно бронює поїздку на Uber Shuttle.

За 25-65 хвилин до початку поїздки системі не вдається знайти водія та відбувається скасування поїздки.

На акаунт клієнта автоматично додається промокод на UberX та PoolChance. Сума промокода відповідає вартості поїздки на UberX за маршрутом, який було обрано для поїздки на Shuttle.

Сервіс надсилає електронного листа та сповіщення з інформацією, що промокод було додано до акаунту.

Протягом двох годин з моменту скасування Shuttle поїздки клієнт може замовити UberX або PoolChance та безкоштовно дістатися до місця призначення. Під час замовлення клієнт побачить, що вартість поїздки буде змінено на 0 грн.

Наприклад, маршрут Shuttle становив 10 км. Тоді у випадку відсутності водія для запланованої поїздки Shuttle, буде надано промокод на суму, яка відповідає вартості 10 км поїздки на UberX із урахуванням середнього коефіцієнту підвищеного попиту.

У разі відсутності промокоду в аккаунті, клієнт може звернутись за переглядом вартості поїздки до cлужби підтримки в додатку. Вартість відміненої поїздки буде зараховано в форматі кредитів Uber.

До речі, нещодавно Uber запустив безкоштовну мережу Wi-Fi для всіх користувачів Uber Shuttle в Києві.

Джерело: Uber