Uber відзначає 5-ту річницю своєї діяльності в Україні: 9 міст, 10 продуктів, 5 тис. поїздок одним пасажиром та 26 тис. поїздок одним водієм





Сервіс Uber вийшов на український ринок в 2016 році, пропонуючи у Києві нові технології, які дозволили жителям та гостям міста отримати більш швидкі, зручні та доступні поїздки одним натисканням кнопки. Сьогодні Uber відзначає 5-ту річницю своєї діяльності в Україні та ділиться результатами роботи впродовж цих років.

Uber працює в 9 містах України: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Вінниці, Херсоні та Маріуполі, що значно збільшує мобільність міст. Uber вийшов на український ринок спочатку з одним продуктом — UberX — та прагнув щоб поїздки у містах були доступними для їхніх жителів. Впродовж 5 років діяльності в Україні Uber пройшов довгий шлях і наразі пропонує своїм користувачам 10 продуктів, серед яких UberX, UberX Saver, Uber Comfort, Uber Select, Pool Chance, Uber Green, Uber Black, Uber Van, Uber Shuttle та Uber Connect.

Більше того, Київ став першим і єдиним містом в Європі, де сьогодні доступний Uber Shuttle. Крім того, Київ — одне з небагатьох міст у Європі, де Uber пропонує опцію «зеленого» транспорту Uber Green.

«Наша місія звучить так: «Ми створюємо можливості для того, щоб світ рухався». Це означає, що ми прагнемо допомогти людям і містам рухатися вперед і відкривати нові можливості для розвитку. Ми вже трансформували міське перевезення, зробивши поїздки швидшими, зручнішими та більш надійними у всіх частинах міста. Наша платформа прагне зробити швидкі, безпечні та комфортні поїздки містом доступними для всіх жителів. Ми хочемо, аби кожен користувач міг відкрити додаток і за кілька хвилин — незалежно від часу доби та погодних умов — на нього чекала машина, й щоб вартість поїздки не обтяжувала його/її гаманець. Uber і надалі працює над покращенням мобільності українських міст», — каже Артем Панченко, менеджер з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі.

Безпека завжди була головним пріоритетом для Uber. Протягом останніх років компанія інвестувала значні ресурси у розробку технологій, що покращують безпеку, та у встановлення нових стандартів безпеки у галузі в цілому. Тому Uber впровадив низку функцій безпеки в своєму додатку в Україні і нещодавно підписав Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією для співпраці у сфері безпеки дорожнього руху. У 2019 році компанія співпрацювала з українською громадською організацією з безпеки дорожнього руху CEDEM з метою підвищення обізнаності про важливість ременів безпеки та заохочення якомога більшої кількості людей використовувати їх у кожній поїздці. Серед найбільш важливих функцій безпеки є, зокрема, такі:

Поділитися моєю поїздкою — за допомогою функції довірених контактів користувачі можуть обрати до п’яти друзів або членів сім’ї і поділитися з ними інформацією про свою поїздку лише за допомогою одного кліку.

Перевірка автомобіля — користувачі отримують push-повідомлення з нагадуванням про необхідність перевірити, чи відповідають номерний знак автомобіля, а також ім’я та зображення водія інформації в додатку.

Перевірка за допомогою PIN-коду — в цій функції користувачі можуть перевіряти свої поїздки за допомогою PIN-коду. Вони можуть обмінюватися PIN-кодами з водієм, щоб підтвердити, що вони підійшли до потрібного транспортного засобу.

Система зворотного зв’язку — після кожної поїздки пасажири і водії можуть оцінювати один одного і залишати конструктивні відгуки. Ця система забезпечує взаємну повагу і гарантує якість послуг.

Центр безпеки — під час поїздки користувач має доступ до центру безпеки, де можна знайти інформацію про всі доступні функції, такі як здійснення екстрених дзвінків або надсилання повідомлення про необхідність допомоги в надзвичайній ситуації.

Сповіщення про швидкість — функція, яка нагадує водіям про підтримку безпечної швидкості у межах встановлених обмежень.

Анонімізація телефонних номерів — усі дзвінки між клієнтом та водієм анонімізуються. Uber є першим і єдиним, хто пропонує цю функцію в Україні.

Uber в цифрах:

9 міст в Україні — Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Вінниця, Запоріжжя, Херсон та Маріуполь.

10 продуктів: UberX, UberX Saver, Uber Comfort, Uber Select, Uber Pool Chance, Uber Green, Uber Black, Uber Van, Uber Shuttle та Uber Connect.

10 функцій безпеки

26 тисяч поїздок здійснив один водій

5 тисяч поїздок було здійснено одним пасажиром

48 Shuttle маршрутів: З моменту запуску Uber Shuttle в травні 2019, сервіс розширив географію своєї роботи з 4 до 48 маршрутів.

4,5 млн км проїхали електромобілі на платформі Uber в Україні за останні 12 місяців

10 000 безкоштовних поїздок: 25 березня Uber уклав угоду з Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самоврядування про надання безкоштовних поїздок для медичних працівників.

60 000 безкоштовних поїздок: 31 березня Uber спільно з Мінінфраструктури запустили в Києві спеціалізований трансферний сервіс «Shuttle Heroes», призначений виключно для медиків і працівників підприємств критичної інфраструктури міста.

5000 л дезінфікуючого засобу було поширено під час першої хвилі COVID-19

У 2020 році Uber запровадив безпрецедентні заходи безпеки, аби забезпечити здоров’я користувачів додатку. Всім пасажирам і водіям Uber в Україні нагадують про заходи безпеки перед здійсненням поїздки. В Україні водіїв також просять зробити селфі за допомогою технології перевірки, вбудованої в додаток, щоб переконатися, що вони носять маску або інший засіб захисту. Водій, на якому немає маски або іншого засобу захисту, не зможе вийти на лінію. Всі водії також повинні підтвердити, що вони вживають додаткових заходів безпеки: здійснюють регулярну дезінфекцію свого автомобіля і наявність дезінфікуючого засобу для рук для своїх пасажирів.

Джерело: Uber